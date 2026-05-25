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    首頁 > 生活

    擾動99W本週成颱不排除接近 颱風論壇揭影響路徑重要關鍵

    2026/05/25 11:31 即時新聞／綜合報導
    擾動「99W」已經成形，本週有機會增強為颱風。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    擾動「99W」已經成形，本週有機會增強為颱風。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    中央氣象署指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，惟發展強度及位置仍有不確定性；目前這個擾動已經成形「99W」，本週有機會增強為颱風，最新模式預報顯示，該系統較高機率通過日本琉球南方海域後轉向東北方向移動，但也有沿台灣東部外海北上可能，變數仍大，接下來幾天將會是重要觀察期。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「99W」已經生成，從目前各模式趨勢來看，本週後期有相當高機率進一步增強為颱風，若成颱將是第6號颱風「薔蜜」（Jangmi，南韓提供）。

    最新的模式預報顯示，該系統較高機率通過日本琉球南方海域後，逐漸轉向東北方向移動，不過仍有，少數系集路徑沿台灣東部外海北上，代表後續走向還沒有完全底定，現階段仍有一定變數。

    「颱風論壇」指出，影響未來路徑的重要關鍵，是太平洋高氣壓後續的強弱與位置變化，如果高壓偏強，颱風可能更偏西移動、若高壓較早減弱，則會更容易提早北轉，接下來幾天將會是重要觀察期。

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