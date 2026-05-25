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    首頁 > 生活

    新台17線施工 左營中正、必勝路口6月1日起分流改道

    2026/05/25 10:24 記者葛祐豪／高雄報導
    新台17線中正路、左營大路改道示意圖。（新工處提供）

    新台17線中正路、左營大路改道示意圖。（新工處提供）

    高雄市區濱海聯外道路（新台17線）南段工程持續進行，工務局新工處今（25）日表示，因配合左營區中正路、必勝路口與左營大路進行永久路型實體分隔島施工，自6月1日起將實施交維改道措施，提醒民眾配合新動線行駛。

    新台17線南段工程正全力衝刺，其中南段一期（德民路至中海路）預計今年10月完工通車；全線（至左營南門圓環）目標於今年12月全面貫通。

    高雄市新工處指出，左營大路平時車流量大，為降低施工期間對交通及居民影響，此次交維改道將導入「永久路型行車動線」，讓民眾提前適應未來道路配置，在兼顧交通順暢與行車安全的同時，也避免後續再次調整帶來不便。

    新工處說明，施工期間將先行開放左營大路轉彎車道，以及部分中正路南下車道，並採南北向車流分流方式運作。其中，左營大路北上方向將保留1個車道，採單行方式行駛；南下車流則須改由新設轉彎道進入中正路後，再往南匯入左營大路。

    新工處強調，南北分流機制即是未來新台17線全線通車後的正式行車動線，預期可有效分散車流、減輕交通負荷，提升整體道路服務效能。

    新工處提醒，民眾行經該路段時，應依現場標誌、標線及交管人員指揮減速慢行，以確保行車安全，工程預計於今年10月底前完成，施工期間可善加利用服務專線電話:0939-928038 胡主任。

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