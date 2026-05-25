一生守護高雄山林的楊娉育離世 市議員湯詠瑜：值得被好好紀念

「柴山會」總幹事楊娉育日前辭世。（圖擷自湯詠瑜臉書）

致力於柴山生態保育、文史保存的高雄市「柴山會」總幹事楊娉育日前辭世，她一生守護高雄山林，市議員湯詠瑜今（25）日指出，這樣一位對高雄貢獻深遠的人，高雄不該只是懷念，更值得被好好紀念。

楊娉育曾在德國攻讀法學碩士，見識到歐陸民族對環境生態保護的用心。返國後，她一頭栽進環保工作，因為愛爬山也投身柴山保護議題，長期擔任「柴山會」總幹事，成為柴山志工；她認為「柴山是高雄人共同的瑰寶與資產」，一直希望能有更多人關心參與，才能讓山林更蒼翠。

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楊娉育日前因病去世，市議員湯詠瑜今天於臉書表示，許多人認識楊娉育，是因為其長年投入柴山保育，是推動壽山國家自然公園的重要民間力量之一；也因為長期投入柴山祭、生態教育與文史保存工作，讓更多高雄人重新認識自己生活的土地。但對她而言，更難忘的，是楊娉育對土地與公共事務的投入。

湯詠瑜說，從龍巖冽泉調查，到柴山自然公園推動歷程的梳理，再到文史與生態議題的長期關注，都讓她深刻感受到楊娉育對高雄這片土地的深厚情感與責任感。「高雄能有今天的柴山風景、生態意識與文史保存成果，楊總幹事留下的足跡，值得被記得」。

「打狗文史再興會社」也發文說，前年楊娉育撐著身軀，書寫20多年投入環境運動的經驗，完成了《山上山下：打狗山的那些人、那些事》，字裡行間中能感受到她對於這片土地的熱愛，凸顯公民力量在當代社會發展扮演的關鍵角色。

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