台東賞鯨船出海遇上鯨鯊 遊客驚呼連連

鯨鯊慢慢靠近。（葉千毓提供）

最近天氣穩定，東海岸這幾天風浪平穩，成功籍賞鯨船晉領號，週日帶遊客出海時，意外在東海岸海域和保育類的鯨鯊近距離接觸，每年到了夏季特別容易與鯨鯊近距離接觸，這也讓一眾賞鯨遊客倍感驚喜。

只見身長超過5公尺的鯨鯊，緩慢的在海水中冒出頭，並且絲毫不怕船上驚呼連連的遊客聲，彷彿慢動作的身體逐漸靠近賞鯨船，讓遊客直呼這趟旅程太驚喜。

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目擊點在成功基翟漁港外大約一海浬處，晉領號船長陳永川表示，每年大約會目擊到3、4次鯨鯊，一見到鯨鯊出現，賞鯨船就可以準備停下，等好奇的鯨鯊自己慢慢靠近，讓一船驚訝的遊客慢慢看清，只是「看得到」與「拍得清楚」不同，像昨天天氣好海浪穩定，能夠被一船遊客清楚拍下的情況比較少。

俗稱豆腐鯊的鯨鯊，漁民常在東海岸海域目擊到牠們的身影，有時甚至近距離靠近漁船，特別是接近夏季，海象更加平穩，從台東卑南鄉的杉原灣近海，直到成功鎮近海都有機會見到牠的身影，歷來也有不少釣客乘著小船在近海釣魚，見到這條溫和的大魚出現，有釣客還急忙大喊「收竿！不要釣到牠」，有時釣到魚，不如見大魚自在悠游來得令人興奮。

接近海面拍攝，一片波光粼粼中可見巨大魚身，頗具美感。（民眾葉千毓提供）

從高處下拍，清楚見鯨鯊在清澈海水中悠游。（民眾葉千毓提供）

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