南化水庫蓄水率下探2成6 高雄里嶺伏流水完成試運轉隨時派上用場

里嶺伏流水完成試運轉，隨時可派上用場。（水利署提供）

南部今年降雨不如預期，南化水庫蓄水率今天下探2成6，高屏溪流量今天也下降至每秒12.7立方公尺，水利署完成里嶺伏流水試運轉，最大設計量每日10萬噸，隨時可派上用場，累計完成9座伏流水應變，設計總量每日90萬立方公尺，穩定南部用水。

高雄與台南共用南化水庫，蓄水率剩下26.29%，蓄水量為2241萬立方公尺，南部近日天氣炎熱，南化水庫集水區沒有下雨，仰賴從高雄旗山溪甲仙堰越域引水挹注南化水庫。

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旗山溪流量今天也下降至每秒3.13立方公尺，滿足下游一期稻作供灌後，少量越域引水挹注南化水庫，以昨天引水量12.57萬立方公尺，但仍仰賴天公作美，帶來午後熱對流等降雨，才能提升川流量，挹注南化水庫。

此外，高雄市每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今天流量下探每秒12.7立方公尺，大面積沙洲浮現，日取水量不到百萬噸，水公司以伏流水、地下水支援供水，雖然尚有抗旱井作為備援用水；水利署評估水情仍須審慎因應，提醒民眾節約用水。

水利署完成里嶺伏流水試運轉，最大設計量每日10萬噸，隨時可派上用場，累計完成9座伏流水應變，設計總量每日90萬立方公尺，正值旱季出水量較少，既有8座伏流水可供水最大量每日35至40萬立方公尺，里嶺伏流水設計每日最大出水量為10萬立方公尺。

里嶺伏流水完成試運轉，隨時可派上用場。（水利署提供）

里嶺伏流水完成試運轉，隨時可派上用場。（水利署提供）

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