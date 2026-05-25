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    首頁 > 生活

    慘！彰化黑葉荔枝大減5成、糯米荔枝全倒 即起至6/3申請救災金

    2026/05/25 08:17 記者湯世名／彰化報導
    芬園鄉黑葉荔枝產量大減5成，糯米荔枝恐全軍覆沒。（林世明提供）

    芬園鄉黑葉荔枝產量大減5成，糯米荔枝恐全軍覆沒。（林世明提供）

    彰化縣芬園鄉是全縣最大的黑葉荔枝與糯米荔枝產地，總面積達700公頃，疑受氣候異常影響，今年黑葉荔枝的產量預估大減5成，糯米荔枝更慘恐「全倒」，果農哀嘆「血本無歸」；芬園鄉長林世明表示，農業部已公告彰化縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，希望讓果農的損失減至最低。

    林世明指出，上月間他就與立委黃秀芳及農業相關單位進行荔枝災害的會勘，今年可謂「災情」慘重，種植面積最大的黑葉荔枝產量預估恐大減5成，糯米更慘幾乎沒有收成，玉荷包預估大減8成，果農哀鴻遍野；所幸獲得農業部災害補助，將彰化縣列為農業天然災害現金救助地區。

    根據農業部公告，農民損失率達20％以上即可申請現金救助，未達20％者不予補助。黑葉荔枝每公頃補助6萬2千元；玉荷包、糯米、玫瑰紅等新品種荔枝，每公頃補助10萬元。申請時間從即日起至6月3日止，農民須備妥身分證、印章、農會存摺、土地所有權狀或土地使用同意書等文件，向土地所在地公所提出申請。假日照常受理農業天然災害救助申請。

    另外，彰化縣也同步列為農業天然災害低利貸款地區，農民可向公所申請受災證明，並於核發翌日起15日內，檢附相關文件及復耕計畫書，向當地農會申辦低利貸款。

    立委黃秀芳（左2）與芬園鄉長林世明（左）會勘荔枝園狀況。（林世明提供）

    立委黃秀芳（左2）與芬園鄉長林世明（左）會勘荔枝園狀況。（林世明提供）

    立委黃秀芳（右）與芬園鄉長林世明（右2）到荔枝園會勘。（林世明提供）

    立委黃秀芳（右）與芬園鄉長林世明（右2）到荔枝園會勘。（林世明提供）

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