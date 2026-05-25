竹東改善二重地區交通瓶頸 自由街拓寬並新設人行空間

竹東鎮自由街拓寬工程完工，同時改善道路鋪面、新設排水溝、人行空間及照明設備。 （竹東鎮公所提供）

新竹縣竹東鎮二重地區周邊社區大樓林立，但自由街狹窄且缺乏人行道，鎮公所投入1467萬餘元推動自由街拓寬工程，同時改善道路鋪面、新設排水溝、人行空間及照明設備，改善交通瓶頸，兼顧交通分流、人行安全，近日完工啟用。

竹東鎮長郭遠彰表示，二重地區近年人口持續成長，周邊學校、社區及生活機能發展快速，交通需求日益增加。自由街過去因道路寬度不足，車輛通行及人行空間都受限制，尖峰時段也容易增加鄰近道路交通壓力；這次拓寬完成，將有助改善交通動線，分擔周邊車流，讓居民通勤、通學及日常往來更加順暢。

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此案總工程經費1467萬6000元，由竹東鎮公所全額編列預算辦理，自由街拓寬長度約275公尺、寬度增加約4公尺，並同步改善約440公尺長的道路鋪面，平均寬度約9.6公尺。工程內容另包含新設排水溝約 250 公尺，強化道路排水機能，減少豪雨期間積淹水風險。

為提升人行安全，新設實體人行道約325公尺，並劃設標線型人行道，改善過去行人與車輛混行的不便與風險；同時新設路燈8盞，改善夜間照明品質。

郭遠彰說，感謝施工期間地方鄉親的體諒與配合，以及工程團隊克服現地條件、管線協調等挑戰，讓工程順利完成。公所未來將持續盤點鎮內重要道路及通學、通勤動線，逐步推動道路改善、人行環境建置及交通安全設施優化，打造符合現代生活需求的公共空間。

新竹縣竹東鎮二重地區自由街拓寬工程，改善交通瓶頸，兼顧交通分流、人行安全，近日完工啟用。 （竹東鎮公所提供）

新竹縣竹東鎮二重地區自由街拓寬工程，改善交通瓶頸，兼顧交通分流、人行安全，近日完工啟用。 （竹東鎮公所提供）

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