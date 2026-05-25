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    首頁 > 生活

    老宅延壽計畫補助1.4億元經費 南投已受理96件申請

    2026/05/25 06:34 記者張協昇／南投報導
    南投縣有11萬棟逾30年屋齡老宅，獲1.4億元老宅延壽計畫補助經費。（記者張協昇攝）

    南投縣有11萬棟逾30年屋齡老宅，獲1.4億元老宅延壽計畫補助經費。（記者張協昇攝）

    內政部推出50億元老宅延壽計畫，修繕延壽補助對象為「屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅」合法建物，南投縣政府建設處長張洲滄表示，南投縣從今年起兩年，共分配到1億4000萬元補助經費，已受理96戶申請，將等中央細部執行規定下來後，由輔導團逐戶評估是否符合相關條件後再輔導辦理。

    議員林芳伃在議會質詢指出，中央推出的老宅延壽計畫，全國將補助3000戶，以人口比例分配粗估，南投縣應可爭取到60戶補助，由於縣內包括埔里、國姓及仁愛等地，都有許多豐富歷史文化老宅，透過老宅延壽計畫改善外觀與公共設施，不僅能改善居住安全，還能保存地方特色，促進社區發展，縣府應積極爭取辦理。

    張洲滄指出，南投縣30年屋齡建物逾11萬棟，今年起兩年共分配到1億4000萬元補助經費，但目前中央細部執行計畫尚未出爐，且縣府必須自籌35%的配合款，目前縣府已先行受理民眾申請，已受理96件，中央也正在培訓輔導團成員，未來將由建築師公會等專業人員組成的輔導團，逐戶評估申辦民眾的老宅是否符合延壽計畫相關要件，再輔導辦理。

    縣長許淑華說，第一階段對於自行申辦補助修繕民眾，將等中央詳細執行計畫下來後，由縣府編列補助配合款預算辦理，第二階段縣府將盤點可能影響公共安全的老宅優先辦理延壽計畫，確保建物安全。

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