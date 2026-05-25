孩子性早熟恐與它有關！蔡佩珊邀專家談塑化劑危機

耿明誼（後排右1）與蔡佩珊（後排右2）分享降低接觸塑化劑，從使用塑膠拖鞋、避免過度使用一次性餐具、慎選衣物洗劑等。（蔡佩珊提供）

針對日常生活潛藏「環境荷爾蒙」風險，可能影響兒童發育，如何降低接觸塑化劑，身為五寶媽的主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼表示，減少使用塑膠拖鞋、避免過度使用一次性餐具、慎選衣物洗劑與食品容器等，從生活中的小細節做起，都能降低環境荷爾蒙對兒少健康的影響。

小民參政歐巴桑聯盟台中市北屯區議員參選人蔡佩珊，邀請耿明誼分享打造安心無毒的生活環境，耿明誼以自身育兒經驗提醒家長，塑化劑與環境荷爾蒙來源其實就在日常生活中，從鞋子、清潔用品，到外食常見的一次性餐盒，都可能讓孩子在不知不覺中暴露於風險。

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耿明誼強調，我們日常的每一個購物選擇，都在決定下一代的生活環境，她以常見的紙餐盒為例，部分紙餐盒內層仍有防水淋膜，遇到高溫、油脂食物時，仍可能釋出塑化相關物質，因此最根本的方法，仍是從源頭減少一次性用品使用，自備環保餐具，就能直接降低孩子接觸塑化劑的風險，進而減緩性早熟發生的機率。

蔡佩珊表示，自己舉辦「拒絕生活中的隱形殺手」環境健康講座，邀請耿明誼演講，許多北屯家長針對孩童用品挑選、飲食習慣及居家環境防範積極提問，讓他們重新審視容易忽略的居家健康風險。

蔡佩珊說，北屯是台中近年人口增長最快速、移入家庭最多的行政區，不論是孩子、長者、勞動者還是照顧者，市民健康都應該被放在城市治理的第一位，政府應展現魄力，將環境健康與公共衛生議題納入城市規劃，提升食安與生活環境的全面監測，才能讓市民真正擁有安全、安心的宜居環境。

耿明誼（前排左4）與蔡佩珊（前排左3）分享如何降低接觸塑化劑（蔡佩珊提供）

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