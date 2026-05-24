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    首頁 > 生活

    股市新貴瘋找明星臉另一半 社工：金錢難買感情

    2026/05/24 23:46 記者李容萍／桃園報導
    林志玲。（資料照）

    林志玲。（資料照）

    近期台股突破4萬點大關，造就不少口袋深厚的「鑽石單身漢」。桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心24日分享，近日接獲多件令人啼笑皆非的求助；部分自認身價非凡的股市新貴，開著名車、叼著雪茄，開出「女明星客製化」的聯誼名單，還揚言若辦不到就要上網刷負評，讓資深社工無奈感嘆「台股創新高，部分男性的情感智商卻在破底。」

    徐姓社工分享，今年38歲，大學畢業，經營實體店面的張姓男子表示，他因為生意不錯，收入高，算是口袋麥克麥克，也有不少女性主動找上門，但他都不為所動，因為他從小的女神是優雅氣質的美女林志玲。

    還有部分條件不錯的未婚男生，希望找尋像周子瑜、安心亞、曾智希或是江蕙外型的另一半，有的人表明喜歡偶像當另一半，有人認為娶了這些明星型的另一半有面子，可以帶出場，更有人挑明希望老婆像明星應該不是壞事，將伴侶視為炫耀財富與地位的「奢侈配件」。

    「婚姻基石是包容與扶持」

    徐姓社工認為，追求偶像並無不可，但那是年輕人的幻想，不該是成年男女的婚姻籌碼。找對象更不是情感投射的買賣，只在乎外在吸引力、社會地位或情感投射，還需要許多主、客觀因素，即使有「類林志玲」的女生，也不一定是天作之合，把婚姻建立在「偶像崇拜」與「面子工程」上，註定會陷入虛幻的泥淖。

    徐姓社工建議，當財富快速累積時，有些人會誤以為金錢能買到一切情感條件，卻忘了婚姻的基石是雙方的共識、包容與互相扶持。他呼籲單身男女回歸現實，建立穩固的關係，才不會在財富自由後，落得孤家寡人的下場，幸福美滿的婚姻或就不用建立在「偶像」選擇的迷因中。

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