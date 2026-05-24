台鐵內壢站才進行切換工程、污水下水道工程又來？民代憂交通黑暗期

桃園市議員謝美英認為，以內壢後站目前的交通條件，根本無法同時承受鐵路地下化與下水道工作井的雙重夾擊。（謝美英提供）

桃園市中壢區內壢車站周圍道路上月底受鐵路地下化臨時軌切換工程影響，交通陷黑暗期，在地議員謝美英發現，水務局承包商竟同時要在周邊推下水道立坑工程，地方傳出「陰謀論」企圖以塞車民怨衝擊市長張善政年底連任選情，水務局承諾，將延後鐵路周邊500公尺內的大型立坑作業，全面錯開施工期程，避免交通再度打結。

水務局允全面錯開工期

謝美英指出，內壢後站路幅狹窄，上月27日台鐵進行軌道切換工程，上班日第一天，因火車慢速行駛導致周邊交通大癱瘓，通勤族哀鴻遍野，幸虧市府團隊分工親上火線溝通，才將軌道切換工程延至暑假進行，但她發現，水務局污水下水道承包商，竟打算要進行長達數月的「立坑」工程。

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謝美英直言，以內壢後站目前的交通條件，根本無法同時承受鐵路地下化與下水道工作井的雙重夾擊，坊間甚至傳出「陰謀論」，質疑與中央息息相關的政策刻意選在此時齊發，讓內壢人塞車塞到懷疑人生，藉此讓張善政「背鍋」，進而影響年底市長連任之路。

針對鐵路施工帶來的交通衝擊，交通局長張新福說明，經協調後，台鐵已於5月8日恢復列車時速80公里運行，尖峰時段平交道柵欄阻斷時間已無明顯差異，預計5月28日可全面恢復正常，且為防塞車惡夢重演，交通局已正式發文鐵道局，要求未來所有涉及軌道切換、列車慢行的施工時段，除零星前置作業外，都要延至暑假辦理。

至於「中壢地區污水下水道二期工程」，交通局也已實施嚴格管制，也與水務局橫向協調，要求施工單位必須配合鐵路臨時軌切換時程延後工作井施工，且正式進場前要與地方完成充分溝通。

水務局也說，目前於內壢自信里周邊辦理污水下水道試挖準備作業，後續立坑施作將配合鐵路地下化工程整體期程辦理，避免影響交通，未來也會避免於鐵路地下化周邊500公尺範圍內同步進行大型立坑施工。

桃園市議員謝美英認為，以內壢後站目前的交通條件，根本無法同時承受鐵路地下化與下水道工作井的雙重夾擊。（謝美英提供）

桃園市議員謝美英認為，以內壢後站目前的交通條件，根本無法同時承受鐵路地下化與下水道工作井的雙重夾擊。（謝美英提供）

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