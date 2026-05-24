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    首頁 > 生活

    疑擾動取水！屏東二峰圳上游災修 明渠疑流出「黑糖水」

    2026/05/24 23:59 記者陳彥廷／屏東報導
    上側為側向溢流堰因活水較少，仍呈現較混濁的樣子，下側主圳道則是已回復清澈。（記者陳彥廷攝）

    上側為側向溢流堰因活水較少，仍呈現較混濁的樣子，下側主圳道則是已回復清澈。（記者陳彥廷攝）

    屏東目前尚無大面積降雨跡象，因此不少溪床疏濬過程是把握時機加速動工，不過，零星雨勢卻為下游帶來混濁的溪水，連能以自然重力過濾的「二峰圳」都無法倖免，近期來義鄉公所好不容易請學童幫忙清除圳道碎石泥沙，清澈水色卻撐不久就變混濁，就有鄉代表自嘲是「黑糖水」，盼縣府儘速改善。

    屏東縣水利處現正於林邊溪上游進行去年風災後的災修工程，但日前卻被鄉親發現二峰圳的明渠，不論是主圳道或是側向溢梁堰，原本清澈見底的圳水是被染黑，由於主圳道的水還要供家戶民居使用，居民見到水色如此混濁是根本不敢用，向鄉代張達敏及公所陳情。

    來義鄉公所獲報後請與水利專家丁澈士前往現勘，皆研判為災修工程所造成，立刻通報縣政府並將施工區域暫時遠離後，這幾日主圳道的水逐漸回復乾淨，不過，側向溢流堰的水因為假日會有人下水，加上流動較不易，因此至今仍是呈現混濁樣態。

    水利專家丁澈士說，前往現勘後，認為應該是災修工程疑似挖到連通集水廊道的半圓形蓄水槽，造成擾動導致泥沙短時間大量出現，但是因為這幾年豐水期及枯水期的水量也不如往年，因此已向縣府反應，希望能進行全面盤點，為這個百年水利工程的進行體檢。

    右側為側向溢流堰因活水較少，仍呈現較混濁的樣子，左側主圳道則是已回復清澈。（記者陳彥廷攝）

    右側為側向溢流堰因活水較少，仍呈現較混濁的樣子，左側主圳道則是已回復清澈。（記者陳彥廷攝）

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