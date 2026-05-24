桃園「唐寶寶就業輔導嘉年華」 實務模擬營造友善共融職場

張琦雅（中）強調，推動唐氏症青年就業是「精準公益」，不僅走得正確，未來也將堅定地走下去。（愛鄰舍基金會提供）

中華Fun心關懷公益協會今（24）日攜手桃園市政府社會局在龍潭區隨緣茶空間舉辦「唐寶寶就業輔導嘉年華」，打造更友善的共融職場，深化脆弱家庭品格教育；市長張善政的妻子張琦雅也到場，呼籲社會「即時接住」弱勢孩子，為他們創造翻轉人生的舞台。

根據統計，台灣平均每1263名新生兒中就有1名唐氏症孩子（俗稱唐寶寶），目前全國約有超過3萬名唐氏症者，成年唐寶寶常因學習節奏與社會支持網絡不足，在求職路上遭遇重重限制。今日活動由社會局協助邀請唐氏症青年參與，並結合桃園市基督教愛鄰舍基金會長期陪伴的脆弱家庭兒少，共同體驗就業。

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現場規劃職能闖關任務，愛鄰舍的青年志工與脆家兒少化身引導者，陪伴唐寶寶分組合作完成挑戰。現場的實際職場模擬更能證實，透過精準的職務拆解與友善支持系統，唐寶寶在高度標準化的流程工作中，能展現無可取代的耐心、穩定度與高度學習潛能，未來將是企業主眼中穩定且堅定的「人才戰力」。

活動並融合在地茶文化，在唐寶寶與青年志工親手揉捻茶葉的手作溫度中，深刻認識龍潭當地的茶文化底蘊。隨緣茶空間創辦人邱國雄夫婦也於現場承諾，未來將聘用唐寶寶投入製茶領域，提供實質的工作機會。

市長夫人張琦雅籲社會「即時接住」弱勢孩子

張琦雅表示，「一個城市的偉大，不只在於經濟產值，更在於是否擁有人性的光輝與彼此扶持的溫度。」她回想2025年底舉辦第一場公益活動，當天募得20多萬元善款，在各界愛心持續擴散下，至今日已累計80多萬元，這分沉甸甸的愛，印證這條「精準公益」的道路不僅走得正確，未來也將堅定地走下去。

任教於中原大學、文化大學的張琦雅也讚揚愛鄰舍基金會董事長林雄堅牧師深耕5至15歲兒童品格教育長達25年，透過系統導向的扎實陪伴，為脆弱家庭孩子建立強大的生命根基，堪稱最高情操的實踐。

中華Fun心關懷公益協會、桃市府推動唐氏症青年就業公益活動，張琦雅（右）等人到場響應。（愛鄰舍基金會提供）

桃園市「唐寶寶就業輔導嘉年華」打造更友善的共融職場，深化脆弱家庭品格教育。（愛鄰舍基金會提供）

現場規劃職能闖關任務，愛鄰舍的青年志工與脆家兒少化身引導者，陪伴唐寶寶分組合作完成挑戰。（愛鄰舍基金會提供）

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