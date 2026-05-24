光明國中雙姝 中餐、烘焙賽稱霸桃園

蔡宜芳勇奪中餐組第一名。（桃園市教育局提供）

烏昕玥勇奪烘焙組第一名。（桃園市教育局提供）

桃園市教育局舉辦114學年國中技藝教育競賽結果日前揭曉，桃園市光明國中於競爭激烈的「餐旅職群」表現亮眼，9年級學生蔡宜芳、烏昕玥分別勇奪「中餐組」及「烘焙組」全市第一名，雙雙摘冠。

獲得中餐組第一名的蔡宜芳表示，自從被選為選手後，生活幾乎都圍繞著練習與背誦題庫展開。為了完成色香味俱全的炒飯作品，她反覆練習刀工、火候與擺盤，過程中歷經不少挫折，也曾懷疑自己是否能承受比賽壓力，但在父母與老師鼓勵下，她仍堅持到底。

獲得烘焙組第一名的烏昕玥，以高達98分的術科成績驚艷評審。她坦言，賽後看到其他選手作品時，原本以為自己無緣奪冠，沒想到最終成績出爐竟奪下榜首。從剛開始接觸烘焙時幾乎什麼都不懂，到後來能熟悉掌握材料比例與製作細節，全靠不斷練習累積經驗。

光明國中校長范菁華表示，兩名學生能同時在餐旅職群奪下全市第一，除了學生本身展現高度自律與毅力，也有賴校內技藝班教師及合作學校永平工商團隊全力指導。從基礎技法到比賽實作，老師們反覆示範、耐心陪伴，協助學生穩定提升實力。

范菁華提到，這份榮譽證明了只要給予適當的資源與舞台，國中生也能展現出驚人的匠人精神。這兩名9年級女孩，未來將帶著這份榮耀與自信，在餐飲之路上繼續發光發熱，成為桃園市技職教育「適性揚才」的最佳典範。

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