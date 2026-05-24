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    首頁 > 生活

    高雄教育節教學成果展 今起一連3天駁二展出

    2026/05/24 22:31 記者許麗娟／高雄報導
    教育部部長鄭英耀走訪學生展攤，並親自體驗無人機操作、AI互動應用及VR沉浸式課程展示。（高雄教育局提供）

    教育部部長鄭英耀走訪學生展攤，並親自體驗無人機操作、AI互動應用及VR沉浸式課程展示。（高雄教育局提供）

    2026高雄教育節「三級學校淨零×國際×智慧校園暨技術型高中教學成果展」，今（24）日起至27日在駁二藝術特區B6蓬萊倉庫登場，今年適逢10週年，教育部長鄭英耀、高雄市副市長李懷仁、監委范巽綠與教育部主任秘書林伯樵、高雄市教育局長吳立森均到場，見證高雄教育節10年的豐碩成果。

    高雄市副市長李懷仁致詞時表示，高雄市持續推動AI科技、淨零永續與智慧校園融入課程，透過三級學校縱向串聯與跨域合作，培養學生未來關鍵能力。此外，高雄教育節10年來見證108課綱與教育轉型的推動，也展現高雄教育持續創新與前進的能量。

    教育部長鄭英耀下午實地走訪學生展攤，親自體驗無人機操作、AI互動應用及VR沉浸式課程展示，肯定高雄教育節10年來持續推動教育創新與課程改革，展現高雄教育接軌國際、跨域整合與智慧教育發展的成果。

    高雄市教育局長吳立森表示，高雄教育節最重要的初衷，就是為學生打造更好的學習平台，並支持教師持續進行課程創新與教育交流。

    此次展覽以「淨零、國際、智慧校園」為核心主軸，透過學生專題作品展示、現場解說與實作體驗活動，展現科技素養與跨域學習的具體實踐。多所技術型高中則展出設計群及土木與建築群專題製作成果。

    展場同時結合沉浸式VR頭盔及元宇宙體驗、高雄校園通APP及U世代島嶼學習樂園，活動期間每日下午3點至5點，提供闖關與體驗學習。

    高雄市副市場李懷仁、教育局長吳立森參觀學生的學習成果。（高雄教育局提供）

    高雄市副市場李懷仁、教育局長吳立森參觀學生的學習成果。（高雄教育局提供）

    2026高雄教育節於5月24至27日一連3天在駁二B6蓬萊倉庫展出。（高雄教育局提供）

    2026高雄教育節於5月24至27日一連3天在駁二B6蓬萊倉庫展出。（高雄教育局提供）

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