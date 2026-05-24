週一全台夯蕃薯！高溫上看37度 7縣市紫外線達危險級

週一各地為晴到多雲，大台北等地高溫可達37度。（記者鹿俊為攝）

週一（25日）各地晴到多雲，大台北地區有局部37度左右高溫發生的機率。各地紫外線指數偏高，外出留意防曬。

中央氣象署預報，週一持續受太平洋高壓影響，臺灣各地晴到多雲，天氣穩定，午後僅宜蘭地區及花蓮山區有零星短暫雷陣雨。

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氣溫方面，持續高溫炎熱，白天高溫普遍在32至36度，其中北北基地區、花東縱谷及中南部內陸有局部37至38度左右高溫，台東有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出應做好防曬並多補充水分。

離島天氣：澎湖晴時多雲，26至31度；金門晴時多雲，26至30度；馬祖多雲時晴，25至28度。

至於未來幾天的天氣，天氣風險公司指出，一直到週四（28日）這段期間台灣的天氣卻是整體較為穩定，各地普遍為多雲到晴的天氣，午後中北部及東部山區有零星短暫雷陣雨發生機會，前往山區請留意天氣變化。週四起隨北方鋒面系統移出，環境水氣增多，中部以北地區雲量稍增加轉多雲，其他地區仍維持多雲到晴。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，持續高溫炎熱，白天高溫普遍在32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，各地指數都偏高，桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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