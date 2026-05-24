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    中山大學首屆後醫系畢典 23名準醫師成偏鄉醫療生力軍

    2026/05/24 21:35 記者許麗娟／高雄報導
    中山大學學士後醫學系首屆畢業生共23人。（中山大學提供）

    中山大學學士後醫學系首屆畢業生共23人。（中山大學提供）

    國立中山大學學士後醫學系今（24）日舉行首屆畢業典禮，23名畢業生第一階段醫師國家考試通過率達96%，高於全國平均約6成水準，將成為未來南台灣與偏遠地區醫療的生力軍。

    教育部長鄭英耀致詞表示，中山成立醫學院與學士後醫學系，不僅肩負南台灣醫療人才培育的重要任務，更承載回應偏鄉與離島醫療需求的社會責任；面對生成式AI與精準醫療快速發展的新時代，期待學生不只是醫師，更能成為解決健康問題的創新者，以專業與良知守護病人與社會。

    中山大學校長李志鵬表示，「白袍」不只是職業象徵，更是一份面向社會的承諾。學士後醫學系自創立之初，即以「跨領域素養」作為選才與培育核心，學生多具其他學術背景與人生歷練，擁有不同於傳統醫學生的視野與思辨能力，對社會問題具高度敏感度與責任感。他勉勵畢業生，醫學不只是技術，更是人與人的連結，如何在專業判斷之外，保有同理心與人文關懷，是每一位醫者一生的課題。

    副校長兼醫學院代理院長許博欽則以「今天的畢業，不是結束，而是承擔責任的開始。」勉勵首屆畢業生不忘初衷。

    中山大學醫學院表示，後醫首屆畢業生將先完成2年一般醫學訓練（PGY），再依不同專科接受3至6年住院醫師訓練，通過專科醫師考試後，投入偏遠與離島地區服務。目前已有學生陸續進入醫學中心與區域教學醫院接受臨床訓練，未來亦將投入內科、外科、婦科、兒科及急診科等不同領域。

    教育部長鄭英耀致詞表示，中山大學學士後醫學系畢業生，未來將承載回應偏鄉與離島醫療需求的社會責任。（中山大學提供）

    教育部長鄭英耀致詞表示，中山大學學士後醫學系畢業生，未來將承載回應偏鄉與離島醫療需求的社會責任。（中山大學提供）

    畢業生授證。（中山大學提供）

    畢業生授證。（中山大學提供）

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