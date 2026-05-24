同婚專法上路7週年 新北辦親子彩虹同樂會

台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯（右1）、社會局長李美珍（右2）及台灣不會教小孩行動聯盟共同舉辦「新北親子彩虹同樂會」。（社會局提供）

今年5月24日為台灣同婚專法施行7週年，新北市府今天與台灣不會教小孩行動聯盟及台灣伴侶權益推動聯盟合作，在全台首座性教育主題兒童遊戲場「新北性平不小室」舉辦「新北親子彩虹同樂會」，透過分享淺顯易懂的親子繪本及彩虹串珠吊飾手作活動，引導家長及孩子在生活中學習尊重差異，理解每個人不論性別都值得被珍惜。

此外，市府也在新北市民廣場通往板橋車站的連通道間，舉辦「愛在新北，驕傲同行」特展，邀請同婚釋憲案重要推手─台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯以及秘書長簡至潔進行導覽，帶領民眾回顧台灣同性婚姻與平權運動的沿革，並實地探訪新北性別友善廁所，讓民眾瞭解性別平等並不遙遠，而是蘊含在生活中每一個貼心的設計中。

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社會局長李美珍表示，性別平等不只在文字與法條中，更可以落實在生活細節裡，多元尊重是一種在日常裡對彼此的理解與體貼。這次活動選在「性平不小室」舉辦，希望以溫暖、開放又適合親子的方式，陪伴家長與孩子一起認識多元性別，讓孩子從小學會欣賞不同性取向的差異。

李美珍也提到，照顧不分性別，當照顧者與受照顧者是不同性別時，在上廁所時不免產生困擾，新北市府首創性別友善廁所，在確保如廁隱私的同時，期待落實性別平等觀念在生活日常，城市也會變得更加友善與美好。

「愛在新北，驕傲同行」新北同志驕傲月特展，即日起在新北市民廣場通往板橋車站的連通道展出，展期至6月21日，可參加臉書留言送好禮活動，一起為城市增添繽紛的彩虹之美。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔向孩子導覽新北市性別友善廁所。（圖由社會局提供）

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