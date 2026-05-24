桃園百年「龍潭歸鄉」端午龍舟點睛 6/19起精彩活動一次看

2026龍潭歸鄉文化節系列活動今由桃園市長張善政（前左）、立委呂玉玲（前右）等人主持龍舟點睛儀式。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區「2026龍潭歸鄉文化節」系列活動今（24）日由市長張善政主持龍舟點睛儀式，今年賽事6月19日至21日舉行，預計將有超過百支隊伍角逐龍王最高榮譽。系列活動還有水上高樁獅爭霸賽、Hakka音樂饗宴、龍潭花火之夜等，帶領民眾體驗端午節慶歡樂氣氛。

張善政說，龍潭每一年的端午盛事歸鄉文化節，伴隨龍舟競賽在6月19日至21日展開，許多在外遊子到了這個時候都會回來家鄉看一看，很多喜歡客家文化的朋友也可以趁這個機會到龍潭來體驗，每年的龍舟賽事非常精彩，機關團體學校、各里都卯足全力爭取最好成績，也預祝他們今年再展佳績，比過去的成績更超越自己。

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龍潭區長鄧昱綵表示，龍潭歸鄉文化節龍舟賽源自1915年，歷經百餘年傳承，為全國極具代表性的埤塘龍舟賽之一，本屆賽事延續在地特有的跪姿划槳特色，並同步升級跪姿固定架，汰換過往的木製設計，改採金屬材質並固定於船體，進一步提升選手穩定性與安全性，讓選手在龍潭大池水域奮力競技爭取榮譽。今年賽事訂於6月19日至21日舉行，今年在總獎金183萬元激勵下，預計競爭更加白熱化。

除了龍舟賽，系列活動包括接連3天不間斷的仲夏市集及客庄走讀，6月20日在龍潭大池西岸有龍舟賽複賽，上午在神龍路側則有展現力與美的水上高樁獅表演賽，下午龍元路側舉辦Hakka粽夏音樂饗宴，晚間則有璀璨登場的花火之夜，結合龍潭大池周邊景觀燈光，營造獨具魅力的節慶氛圍。

鄧昱綵提到，對龍潭客家人而言，5月節象徵團圓與返鄉的重要時刻，每年舉辦歸鄉文化節串聯情感，邀請民眾於端午連假造訪龍潭，欣賞龍舟賽參與多元活動，感受傳統節慶魅力。

包括市府民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、警察局長廖恆裕、客家事務局主任秘書胡淑芬、立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良等人均一同出席。

龍潭區婦女會喜迎2026龍潭歸鄉文化節系列活動開跑。（記者李容萍攝）

小朋友打鼓為2026龍潭歸鄉文化節系列活動暖場。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）主持2026龍潭歸鄉文化節系列活動啟動儀式。（記者李容萍攝）

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