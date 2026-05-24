高齡聽力危機4-1》台灣恐45萬長者聽損！社家署：5年內聽障人數增17％

聽力損失與失智風險有關，但許多長者會因為主觀因素，錯失最佳介入時機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

台灣已邁入超高齡化社會，衛福部社家署統計顯示，近5年65歲以上聽覺機能障礙者人數持續攀升，聽力師推估，我國可能高達45萬人存在聽力損失問題，但並非所有人都持有障礙手冊，且許多早期個案沒能採取因應作為，放任病情持續惡化，亟需補救。

社家署統計，近5年高齡聽覺機能障礙者逐年攀升，65歲以上聽覺機能障礙者人數自2021年的9萬1160人攀升至2025年第3季的10萬6643人，增幅達約17%。

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然而，據「身心障礙者鑑定作業辦法」規範，六歲以上族群只要雙耳整體障礙比率達45%以上，或單耳聽力閾值為90分貝以上，且另一耳聽力閾值為48分貝以上者，達聽覺功能障礙標準。

台灣聽力語言學會理事長葉文英認為，世界衛生組織建議，65歲以上長者聽力損失35分貝即符合聽力損失，但依據我國現行規範，聽力約要喪失50多分貝才能取得身障手冊，兩者存在落差。過去研究顯示，我國聽力損失落在35分貝到55分貝間的長者約有30萬人左右。

此外，葉文英表示，若以歐美高齡者的盛行率6至10%推估，我國應有約45萬人存在聽力損失問題，但我國民眾的警覺普遍不足、成人健檢提供的聽力篩檢仍較初階，往往很難及時找出潛在患者。

振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏則提到，即使臨床判定長者已有聽力損失，甚至已經取得聽障手冊，長者往往也不一定願意治療、佩戴助聽器，可能不想花錢、覺得問題沒那麼嚴重，或是自我感覺良好、不想讓人覺得「我變老了」等各種理由而拒絕積極處置。

力博宏說，這些「主觀問題」不見得靠調整聽力損傷標準或補助措施就能解決，英國過去統計發現，即使在助聽器全額補助地區，聽力損失患者從確診到配戴助聽器仍會延遲7年之久，顯示改善民眾聽力損失不只是專業人員覺得該怎麼做，患者的主觀層面也要透過衛教資訊與最新資訊改善。

近年來發現聽力損失可能與失智症風險相關，力博宏認為，此類訊息的傳播或許有助於增加患者配戴助聽器或積極治療的動機，至於未來是否要調整聽力障礙判斷標準、給予更多補助，則需客觀評估相關政策是否能有效達到公共衛生目標後再行決定。

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