高齡聽力危機4-2》「純音聽力篩查」精準抓聽損 聽力師盼納公費

純音聽力篩檢有助於及早發現聽力異常，及早介入治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

高齡者因身體機能退化，隨著年齡增長，容易出現聽力損失，但許多長輩輕忽聽力損失警訊。聽力師學會呼籲，聽力異常可透過「純音聽力篩查」及早發現，並採取介入措施，減少未來衝擊與長照成本，未來或可納入公費成人健檢或勞工健檢。

台灣聽力語言學會理事長葉文英解釋，現行較常見的「音叉檢測」只能確認較低頻率的聽力，且無法量化聽力表現，但精準的聽力檢測可幫助民眾確認是否有對特定頻率聽力較差的情況，未來相關檢查應往「純音聽力篩查」邁進。

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葉文英解釋，純音聽力篩查需要使用純音聽力篩檢儀器、中耳耳鏡與分析儀等工具，只要10至15分鐘就可以完成，可初步檢查民眾聽力異常的頻率範圍與嚴重程度，並評估是否需要轉介至醫療單位進一步檢查，及早採取預防措施。

葉文英建議，政府應考慮透過公費成人預防保健提供50歲以上民眾相關服務，且參考現行健保給付「純音聽力檢查」為每次400餘點的做法，未來若將篩查工作下放給聽力師執行，希望每人給予200元費用，另也可考慮將純音聽力篩查納入勞工體檢項目。

振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏則認為，近年來發現聽力損失與失智症可能存在相關性，具有聽力損失的65歲長者中，未佩戴助聽器的長者罹患失智症比例比有佩戴助聽器長者高4倍。就此觀點來看，及早發現聽力損失，並使用助聽器、電子耳等輔具改善，或有助於減少未來更加龐大的長照成本。

但力博宏說，在政策討論層面上，需要更多數據佐證相關年齡、檢驗頻率與相關細節，但若有足夠堅強證據，並在政府財政許可的情況下，基於耳鼻喉科醫師的立場，確實可以提供民眾相關公費篩檢服務。

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