密室逃脫釀死案 北市府：對勞檢有誤解 勿抹煞第一線人員努力

台北市文化局、消防局、都發局、建管處等單位事發後對密室逃脫業者聯合稽查。（台北市文化局提供）

台北市密室逃脫員工在執行遊戲「上吊」環節遭勒死，北市勞動局被外界點名未依職安法落實稽查職責。勞動局今（24）日表示，中央職業安全衛生管理辦法沒有將沉浸式體驗行業列入顯著風險事業，中央勞動檢查方針也沒有將此列入優先實施專案稽查範疇。勞動局也說，第一線勞檢人員長期在人力有限情況下，持續投入中央明定高風險行業的稽查工作，工作負荷相當沉重，也相當辛苦，呼籲外界理性檢視制度與法規問題，切勿抹煞第一線人員的專業與努力。

勞動局嚴正表示，部分人士對於現行法令及勞檢實務恐有誤解。根據勞動部職業安全衛生管理辦法，目前明列礦業及土石採取業、高風險製造業、營造業、能源水電供應及環境衛生服務業等行業，列為具顯著風險事業；本案沉浸式體驗行業非屬該辦法的顯著風險事業，亦未被中央勞動檢查方針列入優先實施專案檢查之範疇。

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勞動局也強調，本案發生後，勞檢處第一時間啟動勞檢，並勒令業者停工，同時依法裁處最高金額30萬元罰鍰，並全面稽查全市相關業者，絕無行政怠惰；另針對法令的不足，台北市文化局也已率全國之先，訂定產業安全規範與指引，率先補漏洞、補制度。

勞動局表示，本案起因於雇主輕忽風險、疏於維護勞工安全，並已進入司法調查程序，相關責任將由司法釐清，呼籲部分人士切勿傳遞錯誤的法規資訊，誤導社會大眾，甚至抹煞第一線勞檢人員的努力。

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