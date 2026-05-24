澎防部辦軍史參訪與淨灘 守護菊島展現軍民一家親

軍人平日保家衛國，淨灘也少不了蹤影。（澎防部提供）

陸軍澎湖防衛指揮部為連結在地文化並踐行永續環保理念，今（24）日舉辦「軍史文化參訪暨淨灘活動」，由指揮官陳俊源中將帶領官兵共襄盛舉。活動特別將戰史文化導覽與生態保育緊密結合，充分展現國軍在勤訓精練之餘，仍能深耕在地文化，同步守護家園的社會責任。

活動上半場首先參訪「西嶼彈藥本庫軍史文化園區」，官兵在專業導覽人員的引領下，實地走訪見證澎湖戰史的日治時代彈藥堡壘，透過特殊的建築工法與斑駁的坑道牆面，深刻感受到戍守海疆的艱辛與智慧，更在歷史記憶的傳承中，凝聚了堅實的向心力。

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隨後，指揮官陳俊源中將帶領官兵移師至周邊海灘，展開「志工淨灘活動」，官兵們發揮團結互助精神，齊心協力清理各類海洋廢棄物，在眾人揮灑汗水的合作下，原本雜亂的海灘在恢復了原有的潔淨面貌，充分展現國軍守護家園與關懷社會之責任，為菊島的生態保育貢獻具體心力。

指揮官陳俊源中將表示，澎湖擁有得天獨厚的自然景觀與豐富的軍事文化遺產，保護這片土地是駐軍責無旁貸的使命。此次活動不僅讓官兵在緊湊的戰備訓練之餘，體會澎湖深厚的文化底蘊，未來澎防部也將持續秉持「軍民一家親」的精神，辦理各項公益活動，以實際行動共同守護美麗家園。

澎防部軍史參訪活動，融入淨灘。（澎防部提供）

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