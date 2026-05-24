孟加拉麻疹疫情釀500童死亡 疾管署維持第二級旅遊疫情建議

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾前往麻疹流行地區，務必落實手部衛生與呼吸道禮節。（資料照）

國際麻疹疫情持續，近期孟加拉已有超過500名兒童不治死亡，創下該國數十年來可預防疾病的最嚴重致命疫情。衛福部疾管署副署長曾淑慧提醒，麻疹是可透過疫苗接種預防的疾病，疾管署已在4月底將孟加拉的國際旅遊疫情建議等級調整為「第二級：警示（Alert）」，目前暫無調整疫情建議等級規劃。

曾淑慧指出，近期日本等亞洲國家持續有麻疹疫情發生，另美國等也有個案出現，顯示國際麻疹疫情一直存在，而我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。

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針對孟加拉的疫情評估，曾淑慧說，疾管署已在4月底調整對該國的國際旅遊疫情建議等級，提醒民眾加強預警，對當地採取加強防護，而麻疹作為可透過疫苗接種預防的疾病，若民眾有必要前往當地，建議1966年（含）以後出生的成人於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

曾淑慧也提醒，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，疾管署持續關注國際麻疹疫情，民眾若前往疫情發生國家時，務必注意手部衛生、落實呼吸道禮節，若返台時有發燒、咳嗽等疑似症狀，應主動通報機場檢疫人員，另返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，以及時診斷治療。

此外，疾管署呼籲，孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

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