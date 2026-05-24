北科大、基市府攜手放流4萬尾魚苗 基隆嶼淨灘清出83公斤海廢

國立台北科技大學（簡稱北科大）EMBA樂活海洋社今天（24日）結合基隆市政府、校友社團、企業夥伴及學生志工，辦理「魚苗放流 × 淨灘 ESG公益行動」。（基隆市產業發展處提供）

國立台北科技大學（簡稱北科大）EMBA樂活海洋社今天（24日）結合基隆市政府、校友社團、企業夥伴及學生志工，辦理「魚苗放流 × 淨灘 ESG公益行動」，121人熱情參與；今天共放流2萬尾嘉鱲魚苗2萬尾、黃雞魚苗2萬尾，並前往基隆嶼，共計清出2341支寶特瓶，清出83.48公斤海廢垃圾，雖然天氣炎熱，仍無礙產官學攜手守護海洋的決心。

基隆市政府產業發展處（簡稱產發處）處長蔡馥嚀表示，基隆擁有豐富海洋資源，市府長期重視海洋生態復育與環境永續，並連續4年與北科大 EMBA 合作推動原生魚苗放流及基隆嶼淨灘，期盼透過公私協力，帶動更多企業、青年志工及民眾共同參與海洋保育。

請繼續往下閱讀...

產發處海洋及農漁發展科科長許又今說明，本次共放流真鯛魚（嘉鱲魚）苗2萬尾、黃雞魚苗2萬尾，共4萬尾，皆經合格種苗場培育而成，且皆是適合基隆嶼周邊海域的原生魚種；淨灘部分則清出2341支寶特瓶及83.48公斤海廢垃圾。雖然天氣炎熱，參與夥伴仍全力投入，展現愛海的決心。

北科大管理學院院長范書愷表示，EMBA 20週年不只是重要里程碑，更是實踐社會責任與永續教育的具體展現。透過魚苗放流與淨灘行動，讓ESG理念走出教室、走向海洋，落實於生活。並實際帶領EMBA學員，勉勵企業於追求發展的同時，更應重視環境永續與社會責任，透過產官學合作推動海洋復育，讓ESG承諾轉化為具體行動。

圖為放流的黃雞魚苗。（基隆市產業發展處提供）

「魚苗放流 × 淨灘 ESG公益行動」中，參與的學員與志工放流魚苗。（基隆市產業發展處提供）

「魚苗放流 × 淨灘 ESG公益行動」中，圖為小小志工在基隆嶼沿岸的礁岩中，撿拾寶特瓶與海廢垃圾。（基隆市產業發展處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法