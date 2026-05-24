行動研究拚永續 高市南隆國中、桃市長庚國小奪冠

高雄市南隆國中以《Walk for Watt：「步」可思議的E-Gen崛起－南隆AI淨零校園與微電網行動》為題，拿下「第三屆國中小學行動方案競賽」國中組特優 （第一名）。（圖由美濃博士學人協會提供）

由台灣地區美濃博士學人協會主辦的「第三屆國中小學行動方案競賽」決選結果揭曉，高雄市南隆國中和桃園市長庚國小憑藉傑出的問題洞察力與具體實踐成果，分別奪得國中、小組特優。

這項競賽吸引全國優秀師生組隊參賽，針對淨零排放、食農教育、AI人工智能及永續經營等核心議題提出創新策略，勇奪國中組冠軍的南隆國中，以「Walk for Watt：『步』可思議的E-Gen崛起－南隆AI淨零校園與微電網行動」為題參賽；長庚國小則以「長築眷村夢，庚我設計趣」獲評審青睞。

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國中組評審召集人高志明教授表示，南隆國中「E-Gen創客隊」提案深具創意，利用壓電陶瓷感測器將腳步的動能轉換為電能，實現了極具前瞻性的能源回收概念，強調該提案最大的價值在於「從真實問題出發」，學生敏銳察覺到偏鄉校園夜間昏暗、經費有限及潛在的安全風險，進而思考科技解決方案，正是問題導向學習（PBL）精神的最高體現，此外，方案精準連結SDG7潔淨能源與SDG11永續城鄉，讓淨零永續不再是口號，而是校園日常的一部分。

國小組評審召集人劉永元教授稱讚長庚國小的「長築眷村夢，庚我設計趣」，為「行動研究的典範之作」，他表示，長庚師生深入探討桃園眷村文化，研究範疇廣泛且架構嚴謹，令人印象深刻的是，參賽同學不僅進行學術研究，更主動聯繫民代、立委和政府官員，共同商討研究結果落實的可能性，充分掌握行動研究核心精神。

劉永元特別誇獎參賽的4位同學，在面對評審提問時口條清晰、邏輯流暢，展現了超越年齡的溝通與實踐能力。

獲獎名單如下－國中組特優 （第一名）：高雄市南隆國中《Walk for Watt：「步」可思議的E-Gen崛起－南隆AI淨零校園與微電網行動》，優等 （第二名）：高雄市內門國中《內門藝遊未盡：六藝創生體驗》、高雄市南隆國中《「紙」愛南隆：美濃農廢再生與科技創客的綠色纖維行動》，佳作（第三名）：高雄市文府國中《文府生態學校 2.0》。

國小組特優 （第一名）：桃園市長庚國小《長築眷村夢，庚我設計趣》，優等 （第二名）：新竹縣新湖國小《新竹真『水』—頭前溪流域的公民科學與源頭減汙行動》、高雄市廣興國小《冷熱<染>相遇：從校園廢材出發的友善環境行動》，佳作 （第三名）：彰化縣南郭國小《尋找餐桌上的永續DNA》、高雄市甲仙國小《愛無紙盡》、高雄市龍山國小《葉返土，土生根：龍山客家惜物永續計畫》、高雄市龍山國小《AI×自學×提問：六年級數學解題力提升行動方案》和高雄市美濃國小《太陽能碎野蓮機之行動研究》。

「第三屆國中小學行動方案競賽」桃園市長庚國小以《長築眷村夢，庚我設計趣》為題，勇奪國小組特優 （第一名）。（圖由美濃博士學人協會提供）

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