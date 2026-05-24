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    首頁 > 生活

    落實融合教育探索自我 教育部辦身心障礙生夏令營

    2026/05/24 15:53 記者楊綿傑／台北報導
    教育部今年暑假將舉辦「大專校院適應藝術表達夏令營」及「大專校院學生多元潛能發展夏令營」，助身心障礙生探索。（資料照）

    教育部今年暑假將舉辦「大專校院適應藝術表達夏令營」及「大專校院學生多元潛能發展夏令營」，助身心障礙生探索。（資料照）

    為促進大專校院身心障礙學生多元學習與社會參與，教育部今年暑假將舉辦「大專校院適應藝術表達夏令營」「大專校院學生多元潛能發展夏令營」，透過藝術創作、科學探索、戶外體驗與團隊合作等多元課程，拓展學生視野與學習新知。也藉由普通學生擔任志工，營造融合教育環境。

    教育部表示，今年大專校院適應藝術表達夏令營，將於7月7日至10日辦理，規劃融合藝術與社會情緒學習（SEL）的多元課程，包含藝術創作、陶藝彩繪、攝影實作、創意戲劇、詩詞賞析及行動藝術等活動，並安排參訪國立台灣美術館、台灣工藝文化園區、台中海洋館及高美濕地等場域，讓學生透過五感體驗與創意表達，培養自我覺察、人際互動與情緒調適能力。

    而大專校院學生多元潛能發展夏令營，活動時間則自8月4日至7日，於嘉義大學舉辦，結合科學教育與服務學習概念，安排科學實驗、闖關活動、團隊合作及太空教育等課程，並前往嘉義縣立太空教育館進行科學闖關與實作體驗，讓學生在探索與實踐中培養問題解決能力、表達能力與團隊合作精神。

    教育部指出，辦理大專校院身心障礙學生夏令營，落實融合教育與多元參與，透過跨校、跨障礙類別交流，以及普通學生擔任志工共同參與，營造友善支持的學習環境，使學生在活動中建立同儕情誼、增進社會參與及生活適應能力。盼身心障礙學生踴躍報名參加，在暑假期間勇敢探索自我、挑戰未知，發掘更多可能，留下難忘且充實的學習回憶。

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