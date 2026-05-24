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    首頁 > 生活

    台鐵砸8400萬換新制服 全新樣式曝光

    2026/05/24 15:42 記者黃宜靜／台北報導
    台鐵運務人員制服年底換裝。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員制服年底換裝。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務制服要換新的了！台鐵公司表示，目前正進行今年度到2029年度的運務制服採購案，將耗資8400萬元換發新制服，樣式及顏色上，大致維持以前樣式，主要是將冬夏長褲布料增加彈性纖維，並重新設計帽子等，預計今年底開始發放。

    台鐵公司表示，該公司運務制服每4年換發1次，目前正進行今年度至2029年度運務制服採購案，經費約8400萬元，這次採購案於去年5月起與車站及乘務人員開會討論並諮詢外部專家學者意見，將相關需求列為評選廠商條件，以最有利標方式進行公開招標，配發對象主要為公司第一線服務旅客的車站人員及列車乘務人員。

    台鐵公司指出，制服樣式及顏色上，大致維持以前樣式，主要變更部分為男女冬夏長褲布料增加彈性纖維、女性制帽及防寒外套，防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。

    台鐵公司表示，希望從功能面與剪裁上優化設計，來兼顧​實用性與美觀。目前廠商正進行套量作業，暫時使用套量版的制帽及防寒外套進行尺寸確認，預計今年底開始發放。

    台鐵運務人員制服年底換裝。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員制服年底換裝。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵運務人員防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。（圖由台鐵公司提供）

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