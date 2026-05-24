宜蘭春季優良茶競賽雙冠誕生 縣府允協助行銷進軍高端市場

宜蘭茶春季優良茶品質比賽，烏龍茶組由黃秋雄（左）摘冠，代理縣長林茂盛恭喜他得獎。（圖由宜蘭縣府提供）

今年的宜蘭茶春季優良茶品質鑑定比賽成績今天（24日）揭曉，烏龍茶組由黃秋雄摘冠，新品種組劉厤登掄元。宜蘭縣政府表示，將持續整合中央與地方資源，擴大國際行銷布局，協助宜蘭茶進軍高端市場。

本次比賽由宜蘭縣茶葉發展協會主辦，邀請農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐博士擔任評審，烏龍茶組有42件茶品參賽，新品種組53件，依照外觀、香氣、滋味及水色評分，今天在羅東文化工場頒獎。

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擔任頒獎人的宜蘭縣代理縣長林茂盛說，茶是宜蘭的特色農業，宜蘭縣政府採取評鑑帶動品質、行銷帶動價格、品牌帶動產業的發展策略，建立良性循環，呼籲消費者以實際行動支持在地優質茶品，讓優秀茶農獲得合理回饋，促進產業永續經營。

宜蘭縣政府允諾透過茶葉分級評鑑制度、精進製茶技術輔導、導入產銷履歷制度、建構品牌識別系統、拓展國內外行銷通路等多項政策措施，提升茶產業價值鏈。

比賽成績如下：烏龍茶組：特等獎黃秋雄、頭等壹獎林瑞楷、頭等獎李維、林登科、黃羽蓁；新品種組特等獎劉厤登、頭等壹獎邱劉寶、頭等獎文豪馨茶園、林永鑫。參加比賽得獎茶品每台斤售價1600元到1萬2000元不等，相關資訊可洽宜蘭縣茶葉發展協會，電話：03-9584888。

宜縣青年茶農劉厤登（右）奪下新品種組特等獎，代理縣長林茂盛頒獎祝賀。（圖由宜蘭縣府提供）

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