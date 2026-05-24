影片曝光！阿公遭公車夾頭30秒嚇壞 司機竟還惡劣嗆聲

台中一名老翁搭公車時慘遭車門夾頭數秒。（@carrot_.611授權提供）

台中市公車近日發生一起驚悚車門夾人事件。一輛72路公車在23日行經途中，一名70多歲的老翁疑似下車不及，慘被公車車門夾住頸部，整顆頭被夾在車門外，但公車司機當下卻持續行駛，時間長達近30秒，讓目擊民眾嚇壞。

目擊網友在Threads上分享，意外發生在5月23日下午5點左右，當時正搭乘台中客運72號往潭子聯合辦公大樓的公車。當公車停靠站、一名年約70歲的阿公正準備下車，此時車門卻無預警突然關閉，讓老翁的頭直接被夾在門外。

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但更扯的是，此時公車司機仍繼續前進，嚇得民眾直喊「你夾到人了，頭夾到了！」司機才立刻停車開門。據了解，老翁當時被夾住長達30秒，事後司機更聲稱，是老翁自己不下車、一直大小聲等等，讓不少乘客不滿。

而此事件也延燒至社群上，不少民眾表示「超誇張！真的覺得有些司機根本不適合做這個工作」、「司機真的是不要這樣，有一天你也會老」、「司機火氣那麼大幹嘛，老人家動作本來就比較慢。」。

對此，台中客運襄理今（24）日出面發表正式聲明，為駕駛長開關車門未注意乘客致上最高歉意，目前已對該事件之駕駛長先行告誡，後續將予以再教育並依規懲戒。

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