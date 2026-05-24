澎湖縣政府前進吉貝 展開月牙灣淨灘活動

吉貝是北海旅遊勝地，月牙灣大批海廢垃圾影響觀光形象。（澎湖縣環保局提供）

澎湖北海旅遊勝地吉貝月牙灣，因遭爆料環境髒亂，影響觀光景點美觀，因此澎湖縣政府環保局攜手交通部觀光署澎湖國家風景區管理處及澎湖縣白沙鄉公所，搭船前往吉貝嶼，與在地居民一起在吉貝嶼月牙灣沙灘辦裡淨灘活動。

位於澎湖縣白沙鄉的吉貝嶼，是北海最大的島嶼，吉貝嶼擁有豐富的沙灘及石滬景觀聞名，然而四面環海的澎湖群島因地理位置特殊，海岸線常受到大量海洋廢棄物的污染，更以北面海岸最為嚴重，近日吉貝嶼月牙灣海岸線環境髒亂嚴重影響觀光形象，因此環保局聯合中央、在地機關團體與居民，以實際行動展現守護海洋環境的決心，共同維護優質海洋環境。

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環保局表示，此次活動集結交通部觀光署澎湖國家風景區管理處及白沙鄉公所協力淨灘，並且非常感謝白沙鄉鄉長宋萬富團隊的大力支援，一起守護吉貝嶼月牙灣沙灘海岸環境整潔，未來此片沙灘將由白沙鄉公所接力守護。地球是我們共同的家園，人類作為生態系統的一份子，守護地球並非他人的責任，而是每個人都應承擔的義務。

由於環保局在月牙灣有雇工清理，但卻成效不彰，引發外界非議，因此將持續努力監督雇工清理，並感謝澎管處與白沙鄉公所的響應與參與，將淨灘精神轉化為日常生活中的減塑行動，共同維持澎湖永續的碧海藍天。

澎湖縣政府環保局發起吉貝月牙灣淨灘，環保局長蔡淇賢率隊搭船登島。（澎湖縣環保局提供）

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