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    首頁 > 生活

    騎進鳳凰花海 台南運河百年水岸景觀升級

    2026/05/24 14:27 記者王姝琇／台南報導
    鳳凰花開，台南運河百年迎來美麗的初夏風景。（台南市政府提供）

    鳳凰花開，台南運河百年迎來美麗的初夏風景。（台南市政府提供）

    台南運河鳳凰花盛開，台南市長黃偉哲推薦騎乘YouBike漫遊安平運河河畔，「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」也於本月完工，讓運河從白天到夜晚都更具水岸魅力。

    「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」總經費約8千萬元，由國土署補助辦理，整體改善重點包括步行及自行車動線優化、水岸綠化、休憩節點與夜間照明提升等，配合運河百年系列活動，市府也同步推出運河光環境藝術展演，展期至6月30日，加上光環境營造，讓運河沿岸夜間呈現不同於白天的浪漫氛圍。

    黃偉哲表示，現在騎單車沿運河慢慢前進，沿岸除有綠意與鳳凰花，還增加休憩平台、南岸咖啡雅座與躺椅空間，讓民眾不只是「經過運河」，而是能在水岸邊坐下來享受台南慢步調，尤其傍晚時分，吹著風、看著夕陽與運河倒影，非常放鬆。

    交通局表示，運河沿線YouBike站點密集，民眾可從中西區、安平區一路串聯騎乘，輕鬆展開低碳微旅行，今年鳳凰花季，特別推薦民眾傍晚時段騎車到運河，不論賞花、散步、喝咖啡或欣賞夜間光環境，都能感受台南水岸最迷人的夏日風景。

    市長黃偉哲親自騎乘單車，視察台南運河沿岸相關設施完工情形。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲親自騎乘單車，視察台南運河沿岸相關設施完工情形。（台南市政府提供）

    台南運河沿岸增設躺椅空間供民眾休憩。（台南市政府提供）

    台南運河沿岸增設躺椅空間供民眾休憩。（台南市政府提供）

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