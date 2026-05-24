「哆啦A夢路跑」睽違10年回歸台中 4000人朝聖

「哆啦A夢路跑」隔10年回歸台中，吸引4千人參加。（市府提供）

不管是哆啦A夢還是機器人小叮噹，都是老少最喜歡的卡通人物；睽違10年「哆啦A夢路跑」再度回歸台中，今（24）日上午「2026 哆啦A夢路跑：台中場」於中央球場熱鬧開跑，現場宛如大型時光機開啟，吸引近4000名大小朋友一起重返童年。許多家長從小看著哆啦A夢長大，如今帶著孩子戴上竹蜻蜓、穿越任意門一起奔跑。

運動局表示，哆啦A夢路跑睽違10年重返台中，活動全程3.5公里，路線設計適合親子及各年齡層參與，會場則以親子與趣味互動為主軸，打造任意門拍照區、時光機打卡點及空地廣場意象裝置等多處經典場景，並安排哆啦A夢見面會與互動遊戲，讓大小朋友近距離與最熟悉的童年角色同樂，也展現IP路跑結合運動與娛樂的魅力。

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台中市政府運動局副局長謝明儒表示，小時候羨慕大雄有哆啦A夢，現在最羨慕的是小朋友能和哆啦A夢一起跑步、拍照打卡；透過IP路跑活動，不僅鼓勵市民走出戶外培養運動習慣，也讓親子擁有更多相處交流的珍貴時光。

運動局表示，台中市去年共辦理83場特色路跑活動，吸引逾21萬人次參與，活動結合動漫IP、城市景觀及全民運動等多元元素；而中央球場近年也逐漸成為台中推廣特色路跑的重要場域。

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