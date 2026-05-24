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    首頁 > 生活

    澎湖航模體驗營 嵵裡、五德國小學子新體驗

    2026/05/24 14:53 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖航模協會在嵵裡國小，舉行航模體驗營。（圖由澎湖航模協會提供）

    澎湖航模協會在嵵裡國小，舉行航模體驗營。（圖由澎湖航模協會提供）

    澎湖藍天碧海美景，由空中鳥瞰更是一覽無遺。澎湖縣航空模型發展協會致力於讓澎湖的夏天不止碧海，還有藍天。今（24）日在嵵裡國小辦理航模體驗營，嵵裡國小與五德國小在2位校長翁安明、翁清課帶領高年紀學生，共計約30位師生參與活動，展開新鮮的人生體驗。

    課程開始由長榮航空資深機長，講解個人近30餘年飛行經歷與飛行原理的精彩室內課程後，接下來分組實機操作課程，為定翼機組與多旋翼機組進行教學，每組學生均能夠親自操作藉以體驗模型飛機飛行，為未來澎湖航空模型體驗協會，埋下新血輪會員招募的種子，讓航空模型愛好者齊聚澎湖天空遨遊。

    此次活動經費由陳毓仁議長讚助支持，在協會理事長蔣傳澎、總幹事莊華州與學校人員合作下，在這短短的半天時間裡，希望讓學生們對飛行有一個啟蒙，活動最後在翁安明贈與航模協會理事長蔣傳澎感謝狀後，順利結束這次藍天的體驗。

    莊華州表示，澎湖縣航空模型發展協會將一步步朝目標邁進，所求為何？讓澎湖縣有需求者，在合法、合規範的場地內，學習正確操作方式與了解相關航空法令規定，期盼未來在澎湖也有正式合法的考證場地。感謝陳毓仁議長對於協會的支持、2位翁校長及主任們的協助、航模協會所有辛苦的參與伙伴們。

    澎湖航模協會總幹事莊華州，指導學生體驗航模。（圖由澎湖航模協會提供）

    澎湖航模協會總幹事莊華州，指導學生體驗航模。（圖由澎湖航模協會提供）

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