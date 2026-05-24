復育都市森林 闢建獨居蜂旅館、廢紙箱變身落葉膠囊

成功公園興建多座獨家蜂旅館。（北區區公所提供）

北區區公所攜手台灣里山里海推協會前進成功公園，推動「枝葉園圃巡迴工作坊」計畫，將廢紙箱及落葉變生「落葉膠囊」、興建獨居蜂旅館，期盼藉此培養獨居蜂為花卉樹木「傳宗接代」，解決蜜蜂「缺工」問題。

枝葉園圃巡迴工作坊邀成功里里長鄭景元帶領20位社區志工，在里山里海工作室、友善環境綠生活等公民團體協助，製作落葉膠囊及獨居蜂旅館共築「枝葉園圃」，改善土壤環境，吸引更多生物昆蟲，透過復育都市森林環境打造自然友善空間。

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里山里海工作室講師黃建雄帶領學員將廢棄紙箱去除膠帶後捲成紙筒，再以鐵絲固定、裁切，放入落葉與小樹枝，以吸引土壤生物協助鬆土，改善土壤硬化造成積水狀況，枝葉分解後養分也可回歸到植物，獨居蜂旅館則是以回收木棧板製成。

北區區長潘寶淑表示，公所多年來致力於推動公園生態化，廣植蜜源植物豐富生物多樣性，目前已有6座公園設置「枝葉園圃」，是台南都會區設置密度與數量最多的行政區，不僅能改善土壤棲地環境，同時還能大幅減少因落葉樹枝焚燒所造成的碳排放，此外，陸續闢建的公園獨居蜂旅館，也已成功吸引獨居蜂落腳，期能維護市區花草樹木花粉的傳遞和繁茂。

區長潘寶淑和志工一起動手製作落葉膠囊。（北區區公所提供）

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