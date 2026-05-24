「八斗39652」背後的愛與傳承 女校長陳心瑩回娘家圓父親夢

基隆市復興國小校長陳心瑩轉任八斗國小，她將八斗國小門牌地址，轉化為愛的教育密碼，令人印象深刻。（記者俞肇福攝）

基隆市復興國小校長陳心瑩成功轉任八斗國小校長，她高興地舉起「下一站八斗39652」手舉牌拍照，原來「八斗39652」手舉牌背後深藏的是「愛的教育密碼」。她感動地說，八斗國小門牌地址是北寧路396巷52號，往生多年的爸爸陳正夫一直在八斗國小服務，春風化雨35年，她在八斗服務24年，父女加起來將近1甲子，遺憾的是爸爸跟她同在八斗國小服務僅1年，爸爸就往生。如今她終於如願以償回到八斗國小當校長，也算替當未當上校長的主任爸爸圓夢。

基隆市政府教育處昨天（23日）舉辦國中、國小校長轉任遴選作業，今天（24日）公告遴選結果。除了陳心瑩轉任八斗國小，東信國小校長曾恕華轉任暖西國小，八斗國小校長羅世彬轉任復興國小，百福國中校長陳斯彬轉任成功國中。

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陳心瑩說，「下一站八斗39652」手舉牌，除了有八斗國小的門牌地址，也是她未來4年在八斗國小的教育核心理念、教育現場策略，包括3個目標、9個策略、6大整合、5個卓越、2大堅持。會再與教育夥伴共同討論推動，希望將八斗國小打造為愛的教育校園。

她回憶說，爸爸陳正夫是八斗子長潭里第一個考上大學，後來到八斗國小任教，作育英才35年，直到1999年因病往生，享年59歲。她印象中的爸爸是十分嚴格，好不容易她回到八斗國小實習一年結束，那年暑假父親就病逝，這些年深深感受到「子欲養而親不待」的遺憾。2025年媽媽黃美芳去世，她辦完媽媽後事，用陳正夫、黃美芳的名義，分別各捐款10萬元，給八斗國小、安樂高中當學生助學金，希望遺愛人間繼續幫助學生學習。

基隆市復興國小校長陳心瑩（圖左一）2025年前往安樂高中捐助學金，由安樂高中校長甘邵文（圖右二） 接下。（陳心瑩提供）

基隆市教育處舉辦公立國小校長轉任遴選作業，圖為順利通過轉任的羅世彬、陳心瑩與曾恕華。（記者俞肇福攝）

基隆市教育處舉辦公立國中校長轉任遴選作業，圖為順利通過轉任成功國中校長的百福國中校長陳斯彬。（記者俞肇福攝）

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