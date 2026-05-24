嘉市老牌化工廠轉型 打造DIY保養品新體驗

弘力化工開設全路門市「天然品」門市這個週末開幕。（圖由弘力化工提供）

嘉義市在地企業弘力化工原料儀器公司成立逾60年，傳承三代，近年轉型美容保養品領域，逐步發展出客製化保養服務，讓消費者能依照自身膚質、喜好與需求，DIY調配專屬保養與香氛產品的新體驗。

弘力化工開設全新門市「天然品」門市這個週末開幕，吸引民眾前往體驗，選購原料或半成品，自行回家DIY調製保養品。

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弘力化工第二代負責人陳榮達說，早年公司以供應化工原料、實驗室儀器及工業檢測設備為主，長年與國內外藥廠及知名美妝品牌合作。隨著市場需求改變，近年公司開始投入美容保養品領域，逐步發展出客製化保養服務。

陳榮達的妻子楊瓊華投入美容保養研究超過20年，並考取美容師證照，透過專業知識，讓DIY美容保養品不只是流行體驗，更能兼顧安全與個人化需求。

兩人的女兒陳品萱也回到家鄉，加入經營團隊，憑藉對香氛氣味的敏銳度，與父母親共同規劃全新的DIY體驗空間「天然品」，經由專業人員協助調配，帶給鄉親美容保養的全新體驗。

弘力化工傳承三代，近年轉型美容保養品領域。（圖由弘力化工提供）

弘力化工第二代負責人陳榮達（右）、楊瓊華（左）夫妻與女兒陳品萱（中）。（圖由弘力化工提供）

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