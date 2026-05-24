為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市老牌化工廠轉型 打造DIY保養品新體驗

    2026/05/24 14:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    弘力化工開設全路門市「天然品」門市這個週末開幕。（圖由弘力化工提供）

    弘力化工開設全路門市「天然品」門市這個週末開幕。（圖由弘力化工提供）

    嘉義市在地企業弘力化工原料儀器公司成立逾60年，傳承三代，近年轉型美容保養品領域，逐步發展出客製化保養服務，讓消費者能依照自身膚質、喜好與需求，DIY調配專屬保養與香氛產品的新體驗。

    弘力化工開設全新門市「天然品」門市這個週末開幕，吸引民眾前往體驗，選購原料或半成品，自行回家DIY調製保養品。

    弘力化工第二代負責人陳榮達說，早年公司以供應化工原料、實驗室儀器及工業檢測設備為主，長年與國內外藥廠及知名美妝品牌合作。隨著市場需求改變，近年公司開始投入美容保養品領域，逐步發展出客製化保養服務。

    陳榮達的妻子楊瓊華投入美容保養研究超過20年，並考取美容師證照，透過專業知識，讓DIY美容保養品不只是流行體驗，更能兼顧安全與個人化需求。

    兩人的女兒陳品萱也回到家鄉，加入經營團隊，憑藉對香氛氣味的敏銳度，與父母親共同規劃全新的DIY體驗空間「天然品」，經由專業人員協助調配，帶給鄉親美容保養的全新體驗。

    弘力化工傳承三代，近年轉型美容保養品領域。（圖由弘力化工提供）

    弘力化工傳承三代，近年轉型美容保養品領域。（圖由弘力化工提供）

    弘力化工第二代負責人陳榮達（右）、楊瓊華（左）夫妻與女兒陳品萱（中）。（圖由弘力化工提供）

    弘力化工第二代負責人陳榮達（右）、楊瓊華（左）夫妻與女兒陳品萱（中）。（圖由弘力化工提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播