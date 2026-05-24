鰻金新賽道！日本人工鰻苗商業化販售 國內權威：仍難取代野生苗

台灣不少人在冬季時會頂著寒風在野外捕撈的野生鰻苗，這一季度每尾平均價格約50元。（資料照，記者楊金城攝）

日本日前宣布將於月底在東京開賣完全人工養殖的鰻魚，並稱人工鰻苗每尾價格壓到1800日圓（約新台幣360元），鰻魚權威、台大漁業科學研究所教授韓玉山表示，台灣這一季度於野外捕撈鰻苗均價每尾約50元，認為日本人工培育鰻苗至少還要5到10年才有可能取代野生鰻苗。

每年11月到隔年2月是我國開放捕撈鰻苗的時節，也被不少漁民稱為「鰻金」，隨日本政府宣布成功將人工培育鰻苗價格壓低，並將於月底商業化販售完全人工養殖鰻魚，又我國鰻魚外銷主要市場就在日本，依農業部統計，我國去年鰻魚外銷347噸，其中外銷到日本就達306噸。

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韓玉山指出，目前全球成功研發人工培育鰻苗技術僅日本、韓國、台灣3國，我國在2004年就成功培育人工鰻苗，指出技術不是問題，真正的難題在於人工鰻苗的培育成本太高、養殖設備過於複雜，他指出日本雖然宣稱每尾人工鰻苗價格已從一開始的每尾100萬日圓（約新台幣20萬元）降至1800日圓，但就他了解日本人工培育的鰻苗「完全是賠本在賣」，也難以大量生產，若攤提研發與設備成本，評估每尾實際價格應該要再加個「0」。

人工培育鰻苗成本高昂，但優點則在可控制產量產期，但價格和野生鰻苗相比高貴不少，韓玉山指出，以這一季度（2025年11月到今年2月底）台灣野生鰻苗每尾價格一開始約新台幣2百元，在鰻苗季尾聲時則一度最便宜到5元，野生鰻苗平均每尾約新台幣30元到50元，另人工鰻苗育苗期的培育過程長達6個月到1年，放養後還有成長參差不齊、大小不一等問題需要克服外，認為日本培育的人工鰻苗要取代野生鰻苗，至少每尾價格必須壓低到新台幣50元以下。

「人工鰻苗要完全取代野生捕撈，最樂觀最樂觀來說，至少還要5到10年。」韓玉山表示，台灣目前也在努力降低人工鰻苗的繁殖成本，認為未來鰻魚產業的關鍵就在台、日、韓三國中，到底哪國可在鰻魚人工苗繁殖賽道中真正降低繁殖成本並拉高品質，台灣目前努力中，但有機會。

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