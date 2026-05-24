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    首頁 > 生活

    南投移工舞蹈大賽 展現多元文化魅力

    2026/05/24 13:54 記者張協昇／南投報導
    南投縣政舉辦「移動舞國界」比賽，移工大秀舞技，展現熱情與活力。（記者張協昇攝）

    南投縣政舉辦「移動舞國界」比賽，移工大秀舞技，展現熱情與活力。（記者張協昇攝）

    南投縣政府為促進多元族群文化融合，提供移工展現才藝與文化特色的舞台，並藉此倡導有益於移工身心的休閒娛樂活動，今（24日）舉辦「移動舞國界」比賽，來自各國的移工大秀街舞、現代舞，或表演呈現異國風情的傳統民族舞蹈，讓台下應援親友團也隨之舞動、吶喊，展現移工的熱情與澎湃活力。

    南投縣政府社會及勞動局（簡稱社勞局）舉辦的「移動舞國界」比賽，開放中彰投地區熱愛跳舞外籍勞工、事業單位及仲介工作人員組隊參加，吸引了來自印尼、越南、泰國、菲律賓等地移工及團體共15支隊伍熱情參與。

    活動邀請知名「依娃娜文化藝術團」，演出充滿Power的原住民動感舞曲，瞬間嗨翻全場，為大賽熱鬧揭開序幕。隨後各參賽隊伍輪番上陣，從節奏強烈的街舞、現代舞到肢體語言柔美細膩的傳統民族舞蹈，台下觀眾紛紛鼓掌叫好，應援親友團也不自覺隨著音樂節拍律動、吶喊，現場加油聲不斷，氣氛相當熱絡。

    社勞局副局長賴瓊美表示，去年舉辦移工歌唱比賽，發現移工們在舞蹈方面也展現出高度的天賦，因而舉辦此次比賽，希望藉活動讓平時工作辛苦的移工夥伴，達到身心紓壓效果，也讓縣民有機會近距離接觸多元文化，增進彼此的理解與尊重。

    南投移工舞蹈大賽，參賽團體表演肢體語言柔美細膩的傳統民族舞蹈。（記者張協昇攝）

    南投移工舞蹈大賽，參賽團體表演肢體語言柔美細膩的傳統民族舞蹈。（記者張協昇攝）

    南投移工舞蹈大賽，台下應援親友團隨之舞動、吶喊。（記者張協昇攝）

    南投移工舞蹈大賽，台下應援親友團隨之舞動、吶喊。（記者張協昇攝）

    南投移工舞蹈大賽，參賽者表演傳統民族舞蹈，呈現異國風情。（記者張協昇攝）

    南投移工舞蹈大賽，參賽者表演傳統民族舞蹈，呈現異國風情。（記者張協昇攝）

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