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    首頁 > 生活

    台南芒果直送日本 玉井推出頂級「香檳芒果」

    2026/05/24 13:50 記者王姝琇／台南報導
    台南市長黃偉哲動手製作鮮蝦芒果口袋餅。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲動手製作鮮蝦芒果口袋餅。（台南市政府提供）

    台南市府今於大葉高島屋舉辦「台南香檳芒果上市暨愛文芒果外銷日本」宣傳，台南市長黃偉哲化身最佳代言人，向台北消費者熱情推薦來自台南的頂級芒果，也盼將享譽國際的台南鮮甜滋味分享給更多民眾。

    台南為全國重要芒果產區，其中愛文芒果以濃郁果香、細緻口感及高甜度聞名海內外，推出的玉井頂級愛文「香檳芒果」及預購活動，可宅配台灣本島，亦提供部分產品外銷日本宅配，讓日本消費者品嚐來自台南的新鮮美味。

    黃偉哲表示，今年芒果產量增加，市府除了持續深耕日本、韓國等主要外銷市場之外，也積極拓展新加坡等東南亞高端消費通路，分散市場風險。

    南市府攜手玉井聯興青果生產合作社及大葉高島屋合作，進駐Mia C'bon展售台南芒果，部分產品提供外銷宅配日本；同步推出全新品牌「香檳芒果」，嚴選高品質愛文芒果，強調和法國香檳區相似的白堊土土壤條件，並結合玉井地區獨特日照、氣候環境，以「一穗留一果」栽培管理方式培育，造就香氣細緻且層次豐富的風味表現，展現台灣高端芒果新形象。

    南市農業局長李芳林表示，今年因氣候穩定，芒果產量增加，市府將透過台南國際芒果節、百貨量販展售、電商平台及通路合作等多元方式擴大內外銷能量，並配合農業部推動之獎勵外銷及冷凍果品計畫，協助穩定產銷秩序，提升農民收益。

    台南香檳芒果在Mia C’bon超市上架。（台南市政府提供）

    台南香檳芒果在Mia C’bon超市上架。（台南市政府提供）

    台南芒果新鮮直送日本 ，天母大葉高島屋預購開跑。（台南市政府提供）

    台南芒果新鮮直送日本 ，天母大葉高島屋預購開跑。（台南市政府提供）

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