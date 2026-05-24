白沙屯山邊媽祖逛逢甲夜市擠爆 信眾高喊「媽祖我愛你」到凌晨

山邊媽祖與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，3座媽祖鑾轎一起逛逢甲夜市賜福，人氣爆棚，人龍跪拜躦轎底。（記者蔡淑媛攝）

白沙屯「山邊媽祖」昨晚到台中逛逢甲夜市，一路逛到今天凌晨，人氣high翻天！山邊媽祖「時尚媽」將與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，3座媽祖鑾轎一起逛逢甲夜市賜福，未到夜市，沿途吸引眾多信眾跟隨、膜拜，不斷高喊「媽祖，我愛你」，進入夜市時已經夜間10點半，聚集數百公尺人龍爭相恭迎，虔誠跪拜躦轎底，把夜市擠得水洩不通，把逢甲夜市擠成超大型媽祖廟會。

3位媽祖先後進入逢甲夜市，依媽祖個姓行走速度也不同，從逢甲夜市福星路沿途賜福，已經掀起一波波高潮，市區的旱溪媽祖帶領進入文華路，距離預定時間已延遲4小時，可見信眾熱情。

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接著大庄媽祖進入，山邊媽祖初來乍到一路跟隨，沿路商家、攤商擺香案膜拜、信眾一等到媽祖，大人小孩立刻躦轎底，媽祖皆一一賜福，最後3位媽祖在逢甲大學集合停駕，接受眾人團拜，眾人更是大喊「媽祖、媽姐，我愛您！」響徹夜空。

3座媽祖逛逢甲夜市在文華路停駕，人潮持續湧入，一度發生推擠衝突，不過在廟方與夜市控制下，很快恢復秩序，讓媽祖繼續逛夜市賜福。

媽祖隨後也到知名的激旨燒鳥餐廳、星享道飯店停駕，餐廳老闆曾建榮特地準備豐盛供品，並特別供奉招牌烤肉豬肉麻糬、糯米腸等創意烤串，甚至連店內啤酒也奉上，全體所有員工虔誠膜拜。

曾建榮說，能獲得3座媽祖停駕賜福，非常興奮與榮耀，今年考上逢甲大學博士班能繼續進修，感謝媽祖保佑，為了迎接媽祖，一早也到萬和宮迎接山邊媽祖來台中，發送2000隻扇子及瓶水，晚上則清開20桌等待媽祖，店裡也來了許多客人恭迎媽祖，非常熱鬧。

3座媽祖今晨凌晨1點左右，聖駕返回清靈宮，山邊媽祖二媽將駐駕1週，繼續為信眾賜福。

山邊媽祖與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，3座媽祖鑾轎一起逛逢甲夜市賜福，人氣爆棚。（記者蔡淑媛攝）

山邊媽祖停駕激旨燒鳥餐廳，信徒放彩花，很熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

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