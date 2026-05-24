1圖看懂！台鐵7/1改點 彰化、員林、田中新增自強號停靠

台鐵7月1日起，彰化、員林及田中新增停靠自強號列車，方便民眾南來北往搭乘。（記者張聰秋攝）

彰化人搭火車更方便了！台鐵7月1日起改點，新增北上、南下共5班車次自強號停靠彰化站、員林站，其中4班有停靠田中站。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月表示，這是她在立法院交通委員會向台鐵爭取的結果，盼改善彰化通勤與南北交通需求。

台鐵將於7月1日實施新時刻表，與彰化縣相關部分，將新增停靠車次包括北上178、180、194次，以及南下171、179次。其中，彰化站、員林站5班全停，田中站除了194次外，其他4車次均停，田中將新增4班。

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陳素月表示，彰化縣120多萬人口，彰化站與員林站分別是北彰化、南彰化重要交通節點，但過去班次調整時，地方常反映停靠不足。她今年4月1日在立法院交通委員會質詢時，要求台鐵改點應優先考量彰化運量需求，不能忽視地方乘車權益。

她指出，台鐵董事長鄭光遠當時承諾，原本減停2列車次的員林站，將增停自強號，部分莒光號也會升級為自強號，如今正式拍板7月1日上路，地方通勤與返鄉便利性可望提升。

除了新增停靠班次，陳素月也提到，田中車站改善工程持續進行中，目前已完成屋頂防水層、舊雨棚更新，後續還有外牆整修、候車大廳天花板、站前迴廊及增設廁所等工程。

消息曝光後，引發地方討論。有網友留言說，「員林站應比照彰化停靠方式，畢竟都是一等站」，也有網友點名「社頭沒有嗎？」、「二水也要！」，反映地方對台鐵增停自強號需求仍高。

立委陳素月捎來好消息，7月1日起台鐵班次改點，其中，彰化、員林及田中新增自強號列車停靠。（圖擷取陳素月臉書）

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