好時光樂團義唱散播歡樂 安養中心長者重溫青春時光

台南一群愛唱族自掏腰包組成的好時光樂團，常受邀到各地日照、長照安養中心義唱老歌或戶外場所、機構演唱。（好時光樂團提供）

2012年成軍的台南「好時光樂團」，是愛好唱歌的辛芳瑜結合一群同樣有好歌喉的愛唱族與資深樂器樂師組成，成員平均是約60歲的各領域退休人士，自掏腰包到處獻唱，每月3、4場到日照、長照安養中心義唱老歌給長輩們聽，讓長輩重溫年輕時光的樂曲。

72歲的辛芳瑜多年前退休，因從小愛唱歌，年輕時跟多數人一樣忙於工作，在計劃退休的前幾年，開始重拾引吭興趣、拜師學藝，精進歌藝，過去有感與自己一般年齡的民眾無處聆聽傳統經典老歌，14年前結合歌唱同好組成好時光樂團並立案、擔任樂團總監，希望跟聽眾共度聽好歌的美好時光。

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辛芳瑜指出，樂團最大特色是歌手演唱時不使用伴唱帶，由鍵盤、薩克斯風與小提琴3位專業樂師伴奏，因為伴唱帶沒有感情性、欠缺變化，樂師伴奏，可依歌手嗓子狀況做調整，歌手演唱時能從副歌開始或串成組曲，也能視當時情感宣洩，講求快板或延長板，讓歌唱情感更豐富。

辛芳瑜表示，迄今樂團團員維持約15人，多數是退休人士，不乏經營企業者，有一定經濟基礎，想進該團的歌手要有相當唱功實力，不能濫竽充數，需接受審核、考驗通過才能入團，演唱時單人或雙人為主，能凸顯歌手唱功，相對也無法偷懶，團員每月繳費練唱，不容許鬆散、以免砸了樂團招牌；此外，好時光團員只能在該團演出，不能跨團演出，如此對樂團才有凝聚、向心力，維持一定的演唱品質。

辛芳瑜說，過去樂團到處獻唱，包括文化中心、孔廟、古蹟等景點，都有他們演唱足跡，累積一票死忠歌迷，1位高齡85歲的阿公就從永康轉搭3趟公車到安平聽樂團演唱，義演場次都預約排到明年1月了，有日照的長輩念說怎不能每月來唱1場，受歡迎程度可見一斑。

好時光樂團1年演出約80多場，不過，過去常在週休假日獻唱的孔廟、赤崁樓、安平古堡等古蹟景點，如今市府都取消了，辛芳瑜提議市府可恢復幾處定點的假日演唱，讓高齡化愈來愈多的老人家能有聽老歌的好去處。

台南一群愛唱族自掏腰包組成的好時光樂團，受邀到身心障礙社福機構義唱。（好時光樂團提供）

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