苗栗市民趣味運動會登場 親子同場競技歡樂滿場

苗栗市公所準備活動紀念T恤贈送每位參加者，現場一片「黃衫軍」，象徵「苗栗一家親」的團結精神。（記者張勳騰攝）

苗栗市公所首次主辦「苗栗市民趣味運動會」，今（24）日於苗栗市巨蛋體育館熱鬧登場，吸引全市28個里近千人組隊參加，安排充滿奇幻感的「哈利波特飛行」等趣味競賽，吸引大批親子同場競技，場邊加油聲不斷，共度充滿活力與歡樂的週末假期。

今年賽事規劃「里民組」與「全民同樂組」，「里民組」共有30隊參賽，除全市28個里及苗栗市民代表會外，苗栗市公所也由員工組成約50人的應援參賽團隊，與市民一起同場競技、共享歡樂。比賽項目包含考驗準度的「一擲決勝負」、充滿農村懷舊氛圍的「擔蔥賣菜」、講求團隊默契的「毛毛蟲前進」、訓練穩定度的「護球前行」，以及氣勢十足的「龍來鬥陣」，各里隊伍無不卯足全力、展現團結精神，為里爭光。

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「全民同樂組」則吸引20組家庭與團體熱情參與，安排逗趣可愛的「企鵝運蛋」、充滿奇幻感的「哈利波特飛行」，到講求合作默契的「球球快遞」，親子同場競技，除考驗默契及速度，場邊加油聲不斷；主辦單位準備活動紀念T恤贈送每位參加者，現場一片「黃衫軍」，象徵「苗栗一家親」的團結精神。

苗栗市長余文忠指出，首次舉辦趣味運動會主要透過低門檻、高趣味的活動，鼓勵市民走出戶外、培養運動習慣，未來市公所將持續推動各項休閒體育活動，促進里民身體健康，也增進鄰里情誼。

親子一起參與「護球前行」 趣味競賽，增進親子間關係。（記者張勳騰攝）

苗栗市民趣味運動會登場，親子一起參與「哈利波特飛行」等趣味競賽，考驗親子默契。（記者張勳騰攝）

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