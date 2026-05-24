高雄國中小免費午餐納入私校 年花27億讓19.5萬學生吃飽

高雄市115學年度國中小免費午餐，將納入私校讓公私立共享照顧資源。（圖由高雄市教育局提供）

高雄市自115學年度起將實施國中小免費午餐政策，市長陳其邁今（24）日指示，除公立國中小學生受惠外，市府也同步編列6800萬元經費，將私立國中小學生納入免費營養午餐補助，年度預算近27億元，要讓全市約19萬5000名國中小學生共享營養午餐照顧資源。

市府也同步規劃補助教職員每餐10元三章一Q食材費，編列5760萬元經費，預計約2萬8800名教職員受惠。透過師生共同用餐機制，進一步強化校園午餐品質與食安把關，打造更完善的校園營養照顧體系。

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陳其邁強調，實施國中小全面免費午餐政策，每年度預算約需27億元。為確保午餐品質與衛生安全，市府將同步強化跨局處午餐聯合稽查機制，由現行每年至少1次提升為至少2次，並結合教育、衛生、農業等相關局處，加強校園午餐食材來源、製程及環境衛生查核，提供學生健康、安全、營養均衡的校園飲食環境，打造高雄成為更友善育兒、安心就學的城市。

高雄市教育局表示，將持續整合中央與地方資源，精進校園午餐品質與食安管理，守護學生飲食安全，讓學生吃得開心、家長也能安心。

中小學免費午餐政策實施後，也將提升食材來源、製程及環境稽查次數。（圖由高雄市教育局提供）

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