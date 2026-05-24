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    首頁 > 生活

    台南山區4區首度舉辦大武壟祈恩文化祭 28日遶境祈福

    2026/05/24 12:27 記者劉婉君／台南報導
    大武壟祈恩文化祭-謝土祈福法會於台南玉井噍吧哖東路舉行。（記者劉婉君攝）

    大武壟祈恩文化祭-謝土祈福法會於台南玉井噍吧哖東路舉行。（記者劉婉君攝）

    台南市玉井、左鎮、南化、楠西等4個行政區，今（24）日在玉井噍吧哖東路舉行「2026大武壟祈恩文化祭-謝土祈福法會」，首度結合曾文南化聯通管完工謝土、宗教遶境與傳統藝陣文化，為地方祈福。

    大武壟祈恩文化祭由玉井北極殿籌劃，除了今天的謝土祈福法會，28日還有遶境活動，玉井北極殿主任委員陳美香表示，地方100多年來第1次舉辦這樣的活動，主要是因為曾文南化聯通管線施工長達6年，除了對沿路交通造成很多不方便，甚至曾發生許多車禍，6年來4區加起來大小事故有7、800件，因此希望透過活動，祈求地方平安，28日的遶境活動也將繞行4個行政區，屆時將有玉井區多間宮廟宋江陣、大轎等參與。

    謝土祈福法會由台南市副市長姜淋煌擔任主祭官，玉井區長顏振羽、左鎮區長李燿州、楠西區長何榮長、南化區長徐全立、經濟部水利署南區水資源分署長吳嘉恆等人均出席，許多宮廟、民眾也準備供品參與，現場還有布袋戲演出。

    28日的遶境活動範圍遍及玉井、南化、楠西及左鎮4區，沿途除有鑼鼓陣、宋江陣等傳統藝陣隨行，也將於3處重要路口進行八卦路祭儀式，祈求地方平安、消災解厄，遶境途中安排友宮廟宇拜旗聯誼，展現地方宗教文化交流特色，最後返回玉井北極殿前進行藝陣展演及安八卦圓滿科儀，象徵活動圓滿順利，祈求風調雨順、居民出入平安。

    大武壟祈恩文化祭-謝土祈福法會由台南市副市長姜淋煌（前）主祭，玉井等山區4行政區的區長均出席。（記者劉婉君攝）

    大武壟祈恩文化祭-謝土祈福法會由台南市副市長姜淋煌（前）主祭，玉井等山區4行政區的區長均出席。（記者劉婉君攝）

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