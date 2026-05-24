50元銅板價DIY包肉粽 「神農市集」湧人潮

爸爸媽媽帶著小朋友來參加，讓小朋友實際體驗端午傳統文化。（圖由高市農業局提供）

隨著端午佳節腳步臨近，凹子底公園「神農市集」這個週末飄散著濃濃的豬肉香與粽葉香！農業局與田寮區農會攜手舉辦的「粽夏好食光-履歷豬肉包粽體驗趣」於5/23、5/24熱鬧登場，憑藉超高CP值的50元銅板價與現包美味，吸引大批市民朋友參加。

活動首日（5/23）下午3點不到，現場便湧現排隊報名的人潮，很多爸爸媽媽也都帶著小朋友來參加，讓小朋友實際體驗端午傳統文化，農業局長姚志旺與田寮區農會總幹事陳金城也特別到場與市民朋友一起包粽同樂，在田寮區農會家政媽媽手把手親自指導下，現場民眾跟著講解折粽葉、填米飯、加餡料、包粽葉、綁線，動作雖生疏卻趣味橫生。民眾也藉由包粽體驗認識高雄產銷履歷豬肉與CAS滷蛋等安心美味食材。

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陳金城表示，田寮區是高雄重要的毛豬生產地，自有品牌「田那提鹹豬肉」就是採用在地產銷履歷豬肉做為原料。活動只剩最後1天，週日下午3時最後現場報名機會，3場次每場次36人，每人限報1份，每份含3顆粽子，手腳要快！

超高CP值的50元銅板價與現包美味，吸引大批市民朋友參加。（圖由高市農業局提供）

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