知名連鎖迴轉壽司店進駐花蓮市區 為地方經濟注活水

亞洲知名的連鎖迴轉壽司第63店進駐花蓮市中心，今天邀請花蓮社福機構的孩子成為第一組客人，進行食育體驗。（記者王錦義攝）

花蓮近年一連串地震、颱風災害重創地方經濟，市中心呈現蕭條景象，亞洲知名的連鎖迴轉壽司第63店進駐市中心，為地方災後重建注入強心針，在開幕前夕，邀請花蓮四間社福機構的孩子，成為花蓮自由店第一位客人，體驗日式迴轉壽司，也正式宣布「藏壽司愛永續」公益活動2026鳴槍起跑。

藏壽司2026公益活動由5月27日即將開幕的「花蓮自由店」接下第一棒。亞洲藏壽司公司指出，秉持深耕在地及社會關懷理念，邀請中華飛揚關懷協會、原住民少年兒童之家、基督教芥菜種會附設花蓮少年之家、基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心共4間社福機構的孩子們，除體驗日式迴轉壽司，還進行食育體驗，了解海洋食物。

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「昨天開心到睡不著」，受邀體驗日式迴轉壽司的黃小妹說，之前不知道這間店，機構老師跟他們講之後，他們利用學習時間，上網查詢，發現是一間很有趣的壽司店，可以一起享受壽司，快樂玩扭蛋遊戲。中華飛揚關懷協會則表示，感謝藏壽司設立花蓮自由店，為花蓮的觀光與餐飲注入一劑強心針，更感謝藏壽司熱心公益，以永續精神照顧偏鄉弱勢兒童。

原住民少年兒童之家主任杜珍惜說，對於安置中的孩子而言，孩子平常都是家常菜，很少有機會體驗異國飲食文化，除了生活照顧與教育支持之外，透過藏壽司提供的社會參與及文化體驗，不僅讓孩子有機會接觸異國文化，也讓關懷融入日常生活，同時能讓孩子拓展視野、增加自信，累積更多正向經驗，也感受到社會的關心與善意。

基督教芥菜種會附設花蓮少年之家主任張宏恩則說，芥菜種會相信，陪伴能讓種籽長成大樹，眾人齊心的努力與關懷，能為少年帶來復原的力量。感謝藏壽司讓孩子們在歡樂中認識食物永續、學習自主點餐，在「玩中學」中一次次累積正向經驗，培養面對不確定事物的自信與動力。

藏壽司首度插旗東台灣，「花蓮自由店」地點選在台鐵公司所屬舊花蓮火車站地區土地-花蓮市民生段1240、1241地號土地（臨自由街、重慶街及福建街）。台鐵公司指出，花蓮店不僅是該連鎖體系首度插旗花東地區，更被視為花蓮震後重建、恢復商業繁榮的重要指標，為花蓮地方產業經濟注入一劑強心針，不僅能創造在地就業機會，也希望透過國際品牌效應引進人潮及投資。

藏壽司餐廳以品牌標誌性的日本傳統倉庫建築「土藏屋」風格打造，白牆黑瓦的經典美學，配合花蓮山海景色，加上周遭的日式鐵道古蹟，讓整體區域相當有日本風；餐廳占地972坪，建築樓地板面積約165坪，內部共有233個座位，展現濃濃日系風格，並提供63格汽車停車位及15格機車停車位。

亞洲知名的連鎖迴轉壽司第63店進駐花蓮市中心，為地方災後重建注入強心針。（記者王錦義攝）

亞洲知名的連鎖迴轉壽司第63店進駐花蓮市中心，今天邀請花蓮社福機構的孩子成為第一組客人。（記者王錦義攝）

亞洲知名的連鎖迴轉壽司第63店進駐花蓮市中心，今天邀請花蓮社福機構的孩子成為第一組客人。（記者王錦義攝）

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