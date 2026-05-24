東石永靈宮新建金爐、中營 大師黃奕薰贈珍貴竹頭筊

工藝大師黃奕薰製作的珍貴竹頭筊。（記者林宜樟攝）

嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮將於5月26日（農曆四月初十）舉辦新建金爐開爐及新建中營入火安座儀式，嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰，由嘉義縣議員姜梅紅及嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔引薦，今天致贈手工製作6組珍貴的「竹頭筊」給永靈宮典藏使用，為地方信仰盛事增添傳統工藝保存與文化傳承意義。

永靈宮主委陳建明、黃奕薰、姜梅紅及姜鈞翔等今天參與捐贈儀式，眾人上香祈福，由黃奕薰「開筊」，擲出聖筊；姜鈞翔說，黃奕薰長年投入竹頭筊製作，原本從事宮廟建築與雕刻裝修，因有感於市面上筊杯粗製濫造、品質不一，投入竹頭筊製作，歷經30年摸索與堅持，逐步建立完整製程，讓這項古老工藝重新受到重視。

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竹頭筊不同於一般木製筊杯，取材、乾燥、裁切、曝曬、打磨到上油，工序講究；必須剪除竹根竹鬚，竹頭需長時間乾燥，經裁切、曝曬與細緻打磨，一對竹頭筊往往需經至少1年曝曬，才能進入後續製作程序。

姜梅紅表示，永靈宮是永屯村重要的信仰中心，新建金爐開爐與新建中營入火安座象徵廟務發展邁入新的階段，傳統工藝大師致贈竹頭筊是對永靈宮的祝福，更是傳統工藝與地方信仰交會的珍貴見證。

姜鈞翔表示，「竹」的台語發音近似「德」，竹頭筊寓含「留德」美意，筊杯是請示神意的器具，更承載敬神、修德與傳家的文化精神，能促成黃奕薰與永靈宮結善緣，是在地傳統工藝與庄頭信仰的美好連結，希望讓更多鄉親認識竹頭筊的文化價值。

黃奕薰曾因傳統工藝市場不易而2度放棄製筊產業，在妻子支持及各界協助重新找回製筊使命與決心，2021年登錄為嘉義縣文化資產傳統工藝「竹頭筊」保存者，因老竹頭越來越少，近年來往高雄旗山山區尋找竹材，目前女兒及女婿也跟著學習製作，傳承珍貴工藝；黃奕薰也說，參選本屆嘉義縣議員的姜鈞翔長期關注傳統文化保存，期盼他當選，持續為文化界努力。

陳建明主委表示，感謝黃奕薰大師致贈竹頭筊對永靈宮新建金爐開爐及新建中營入火安座的祝福，更讓傳統工藝回到信仰現場，與庄頭生活相互連結，將妥善典藏並於廟務中使用，讓信仰文化持續傳香、傳德、傳世。

黃奕薰進行「開筊」儀式。（記者林宜樟攝）

黃奕薰擲出聖筊。（記者林宜樟攝）

永靈宮將於5月26日舉辦新建金爐開爐及新建中營入火安座儀式。（記者林宜樟攝）

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