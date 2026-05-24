台南少棒聯隊摘全國冠軍挺進亞太區賽 曾之婕募款應援

台南市議員曾之婕（後中紫衣）偕良友會、曾信凱青年軍團募款六萬元捐助將遠征亞太區賽的全國冠軍台南市少棒聯隊。（曾之婕服務處提供）

甫在TOTO盃全國少棒錦標賽奪下總冠軍的台南市少棒聯隊，6月即將前往中國浙江平湖市參加美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽。身為球迷的台南市議員曾之婕，與曾順良之友會、曾信凱青年軍團發起募款，以實際行動支持少棒選手，共募得六萬元贊助南市代表隊，預祝小球員們連戰皆捷，朝世界大賽邁進。

曾之婕表示，台南市少棒在台灣棒球史上有相當重要的意義，距離上一次2013年奪得全國總冠軍及取得台灣代表權已經有13年之久，今年小球員們來自崇學、省躬、立人、億載、歸南、永信等多所國小好手組成聯隊，一路過關斬將，冠軍戰面對三級棒球強權的桃園市聯隊絲毫沒有懼色、拿下勝利，奮戰精神令人感動，也激勵台南三級棒球強勢再起。

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台南市少棒隊將在6月8日至13日揮軍中國浙江平湖市，參加2026美國小馬聯盟野馬級11-12歲組亞太區少棒錦標賽，將和日、韓傳統強隊一較高下；如果能再度獲得亞太區代表權，將於7月31日至8月3日遠赴美國德州拉雷多市參加世界少棒錦標賽爭奪世界冠軍。

曾之婕募得6萬元，由良友會長陳軍旭、副會長陳震瑋、曾信凱青年軍團榮譽團長邵敏恆等人將款項致贈給少棒隊，由崇學國小校長洪榮進代表接受。其中正在忙里長選務的陳震瑋還是台南市隊隊長陳宥綸的父親，曾之婕勉勵小將們快樂打球，再接再厲奪下亞太區代表權、朝世界冠軍邁進。

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